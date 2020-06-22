Групу росіян не пустили в Україну через поїздки до Криму після анексії

16:01 14.07.2020   Крым

В одному з портів Миколаєва 13 липня під час оформлення іноземного судна прикордонники Херсонського загону заборонили в’їзд чотирьом громадянам Росії, які відвідували анексований Крим в обхід українських пунктів пропуску.

Про це 14 липня повідомляють в пресслужбі Херсонського прикордонного загону Державної прикордонної служби України, передає Радіо Свобода.

«Протягом останніх трьох років ці іноземці незаконно на іншому судні відвідували територію окупованого Криму через тимчасово закриті пункти пропуску. Росіян прикордонники не пропустили і заборонили їм в’їзд на територію України на найближчі три роки», – мовиться у повідомленні.

Імена та прізвища цих громадян у повідомленні не вказано, їх коментарі та пояснення відсутні.

За інформацією пресслужби, усього з початку року прикордонники Херсонського загону виявили 46 іноземців, які порушили правила в’їзду до Криму.

У червні Державна прикордонна служба Україна повідомила, що від початку 2014 року до 9 червня 2020-го ухвалила 10612 рішень про заборону в’їзду іноземцям в Україну.



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