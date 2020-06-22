Кількість заражених коронавірусом у Росії наближається до 740 тисяч
|15:46 14.07.2020
|Россия
У Російській Федерації за минулу добу виявили 6240 нових випадків зараження на коронавірус, загальна їхня кількість зросла до 738 787.
Це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф, передає Укрінформ.
За його даними найбільшу кількість нових випадків коронавірусної інфекції за добу виявлено у Москві (613 осіб), Петербурзі (281), Ханти-Мансійському АО (268), Свердловській області (245), Алтайському краї (238), Ямало-Ненецькому АО (211 ) і Підмосков'ї (198).
З початку епідемії від COVID-19 у Росії померли 11 597 осіб, за минулу добу - 175 пацієнтів. Одужали 8790 осіб, загалом від початку епідемії - 511 958.
Як повідомив московський Департамент охорони здоров'я, у червні смертність у Москві на 41,6% перевищила аналогічний показник минулого року. У 90% випадків коронавірусна інфекція стала чи основною, або супутньою причиною смерті.
У репортажі «Сибірь.Реаліі» на прикладі Красноярського краю й Омської області показується брак засобів захисту від COVID-19 у лікарнях, що призводить до зараження і високої смертності медиків; також є приклади відмов у надходження хворих до медичного закладу, що призводило до смертних випадків.
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