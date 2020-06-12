США дали Україні ще $1,8 мільйона на боротьбу з COVID-19

15:26 14.07.2020   Украина

Сполучені Штати Америки збільшили допомогу Україні у боротьбі з пандемією COVID-19 на 1,8 млн. доларів. Ці кошти через Міжнародну організацію з міграції будуть спрямовані на підтримку мешканців зони конфлікту на Донбасі та внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомило у Facebook Посольство США в Україні, передає Укрінформ.

«На початку цього місяця США оголосили про збільшення фінансування, пов'язаного з COVID-19 для України, з 15,5 мільйонів доларів до майже 17,3 мільйона доларів. Це нове фінансування майже на 1,8 мільйона доларів США спрямоване на підтримку діяльності Міжнародної організації з міграції (МОМ) на сході України, допомогу внутрішньо переміщеним особам та іншим категоріям населення, ураженого конфліктом», - йдеться у повідомленні.

Американські дипломати зазначили, що за допомогою цього фінансування МОМ допоможе запобігти поширенню COVID-19 шляхом надання гуманітарної допомоги, підтримки місць для проходження ізоляції та центрів лікування, програм охорони здоров'я та гігієни тощо.

 



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