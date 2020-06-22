В Україні заплановані концерти російської співачки, яка виступала в окупованому Криму
|15:01 14.07.2020
|Крым
Концерти співачки з Росії Юлії Зіверт, яка виступала в окупованому Криму, заплановано у Києві та в Одесі.
Про це інформують Крим.Реалії.
На сайті продажу квитків concert.ua повідомляється, що концерт в Одесі запланований на 24 липня. За даними організатора Osocor Residence, концерт у Києві - 4 серпня.
Як повідомляють Крим. Реалії, в Osocor Residence їм заявили, що Зіверт уже виступала в Києві минулого року.
За даними видання, російські ЗМІ повідомляють, що після кожного концерту Зіверт в Криму зникали фотозвіти з мережі або ж просто видалялася згадка про присутність співачки на вечірках.
Однак в мережі збереглися фотографії з концертів в клубах Ялти і Сімферополя. Наприклад, вона "засвітилася" на фото новорічної вечірки у закладі "Чайка" у Сімферополі.
Як повідомлялося раніше, МКІП за поданням Служби безпеки України виключив своїм наказом від 18 березня з "чорного списку" російську телеведучу та актрису Катерину Варнаву, яка відвідувала анексований Крим, дозволивши відвідувати Україну.
В міністерстві пояснили, що процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями "включати" чи "не включати" до списків МКІП не наділено.
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