Туреччина ховатиме християнські мозаїки Святої Софії під час молитов

14:41 14.07.2020   Турция

Мозаїки собору Святої Софії в Стамбулі під час мусульманської молитви будуть покривати завісами або закривати лазерами, заявив у понеділок речник правлячої партії Туреччини після того, як президент Таїп Ердоган перетворив музей у мечеть.

Про це "Європейська правда" повідомляє з посиланням на агентство Reuters.

Християнські зображення будуть відкриті для всіх відвідувачів в інший час, а вхід всередину буде безкоштовним, сказав речник Омер Челік на пресконференції в Анкарі.

У який спосіб будуть працювати лазери, поки не зрозуміло. 

Челік запевнив, що собор буде "краще збережений" після рішення Туреччини перетворити культову пам’ятку в мечеть.  Він додав, що Туреччина відкрита до співпраці з ЮНЕСКО щодо збереження універсальної спадщини Святої Софії.

У вівторок МЗС Туреччини заявило, що Айя-Софія буде відкрита для відвідувачів всіх релігій, і будь-хто охочий зможе відвідати будівлю.

Нагадаємо, у п’ятницю 10 липня турецький суд постановив, що рішення про перетворення мечеті в музей у 1934 році було незаконним. Ердоган миттєво підписав указ про присвоєння Айя-Софії статусу мечеті.

Цей крок викликав міжнародну критику та занепокоєння, в тому числі з боку Греції, США та Росії, а також ЮНЕСКО та Папи Франциска.

Туреччина наполягає, що статус архітектурної пам’ятки є її внутрішньою справою.



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