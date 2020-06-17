Туреччина ховатиме християнські мозаїки Святої Софії під час молитов
|14:41 14.07.2020
|Турция
Мозаїки собору Святої Софії в Стамбулі під час мусульманської молитви будуть покривати завісами або закривати лазерами, заявив у понеділок речник правлячої партії Туреччини після того, як президент Таїп Ердоган перетворив музей у мечеть.
Про це "Європейська правда" повідомляє з посиланням на агентство Reuters.
Християнські зображення будуть відкриті для всіх відвідувачів в інший час, а вхід всередину буде безкоштовним, сказав речник Омер Челік на пресконференції в Анкарі.
У який спосіб будуть працювати лазери, поки не зрозуміло.
Челік запевнив, що собор буде "краще збережений" після рішення Туреччини перетворити культову пам’ятку в мечеть. Він додав, що Туреччина відкрита до співпраці з ЮНЕСКО щодо збереження універсальної спадщини Святої Софії.
У вівторок МЗС Туреччини заявило, що Айя-Софія буде відкрита для відвідувачів всіх релігій, і будь-хто охочий зможе відвідати будівлю.
Нагадаємо, у п’ятницю 10 липня турецький суд постановив, що рішення про перетворення мечеті в музей у 1934 році було незаконним. Ердоган миттєво підписав указ про присвоєння Айя-Софії статусу мечеті.
Цей крок викликав міжнародну критику та занепокоєння, в тому числі з боку Греції, США та Росії, а також ЮНЕСКО та Папи Франциска.
Туреччина наполягає, що статус архітектурної пам’ятки є її внутрішньою справою.
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