Миссия ОБСЕ назвала «спокойной» обстановку на админгранице Крыма с Херсонщиной
|14:21 14.07.2020
|Крым
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ оценивает обстановку с безопасностью на админгранице аннексированного Крыма с Херсонской областью, как «спокойную».
«11 июля миссия констатировала спокойную ситуацию на юго-востоке Херсонской области на посту Государственной пограничной службы Украины в «Валке» (188 км юго-восток от Херсона), на пунктах пропуска у населенных пунктов Чонгар (163 км юго-восток от Херсона), Каланчак (67 км юго-восточнее Херсона) и Чаплинка (77 км юго-восточнее Херсона), между Херсонской областью и Крымом», – говорится в отчете, опубликованном СММ ОБСЕ в Украине, передают Крым.Реалии.
Накануне общественники призвали МИД Украины отреагировать на запрет России крымчанам пересекать админграницу более одного раза.
Украинские пограничники насчитали более 300 человек, которых Россия с начала июля не пустила в Крым через админграницу.
В начале июля пограничное управление ФСБ России по аннексированному Крыму сообщило, что зарегистрированных на полуострове крымчан будут штрафовать за попытку перейти административную границу по украинскому паспорту. В свою очередь Украина не признает российские паспорта, выданные в аннексированном Крыму, и въехать на материковую часть Украины по ним нельзя.
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