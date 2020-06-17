"Голова" Ялти Іван Імгрунт вказує на те, що за регіонами спостерігається недобір призовників на службу в російській армії.

Про це мовиться у повідомленнях на веб-сайті російської адміністрації Ялти, передає Крим.Реалії.

«Ялта має бути першою за всіма показниками, і за призивом у тому числі. Відповідно до стандарту на цей рік, загалом від нашого муніципалітету лави збройних сил мають поповнити понад 200 новобранців, але, на жаль, поки спостерігається недобір», – повідомив Імгрунт.

Він вважає, що істотно на ситуацію вплинула пандемія COVID-19.

«Ми використовуємо всі наші можливості з виявлення тих, хто з якихось причин не з'явився в призовну комісію, будемо переконувати, і я впевнений, забезпечимо виконання норм за призовом, незважаючи на те, що залишилося лише три дні», – підкреслив "очільник" Ялти.

Загалом з Криму під час весняного призову, який триватиме до 15 липня, планується направити для проходження військової служби в російській армії понад 3 тисяч осіб у віці від 18 до 27 років.

4 квітня в Міністерстві оборони Росії повідомили, що мають намір призвати на військову службу 3 300 кримчан. Зазначається також, що велика частина призовників вирушить проходити службу за межі Криму, до військових частин Південного та інших військових округів сусідньої Росії.

Раніше прокурор Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний повідомив, що жителі Криму, яких призвали до російської армії, не можуть зазнавати кримінального переслідування на материковій частині України.

Також у Прокуратурі АРК просять кримчан звертатися телефоном або на електронну пошту в разі отримання повісток для проходження служби в російській армії.

З 2015 року Росія призвала до збройних сил близько 22,5 тисячі жителів Криму.