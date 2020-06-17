Адвокат президента США опублікував карту України без Криму
|13:41 14.07.2020
|Крым
Адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані опублікував ролик в YouTube про "корупцію Демократичної партії в Україні", в якому показав карту України без тимчасово окупованого Криму.
"Руді Джуліані розповідає, як Україна виявила, що $5,3 млрд іноземної допомоги не було враховано. Адміністрація (екс-президента США Барака - КР) Обами заблокувала будь-яке розслідування. Цей епізод - вершина айсберга, і це ще не все", - йдеться в описі ролика, повідомляє Кримськотатарський Ресурсний Центр.
Раніше Український банк "Райффайзен Банк Аваль" на своєму сайті в розділі "корпоративним клієнтам" опублікував карту України без Криму.
Однак після скарг і критики в соціальних мережах, працівники банку вибачилися і відразу виправили ситуацію.
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