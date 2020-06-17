Оккупанты провели учения: сторожевик и фрегат препятствовали высадке морского десанта
|13:21 14.07.2020
|Крым
ЧФ РФ провел учения по предотвращению высадки морского десанта условного противника. Сторожевой корабль «Пытливый» и фрегат «Адмирал Эссен» оккупационного флота в море будут противостоять «противнику» БДК «Цезарь Куников».
Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.
Экипажи сторожевого корабля «Пытливый» и фрегата «Адмирал Эссен» артиллерийскими стрельбами и пусками зенитных ракет по надводным целям отразили высадку на плав морского десанта и ДРГ условного противника.
Во второй части учений экипажи провели на своих кораблях тренировки по борьбе за живучесть и всесторонней обороне отряда на переходе морем.
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