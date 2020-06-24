Україна не погоджується з версією Ірану про збиття літака МАУ під Тегераном внаслідок людської помилки. Причини катастрофи мають бути встановлені міжнародними експертами .

Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, Україна має багато питань, що ж насправді сталося в Ірані.

"Стверджувати, що це була людська помилка, зарано. Ми маємо багато об'єктивних питань та ми потребуємо багато авторитетних і об'єктивних відповідей щодо того, що сталося. Україна не може погодитись з тим, що літак був збитий внаслідок людської помилки", - заявив Кулеба.

У МЗС переконані, що це питання має вирішуватися у рамках кримінального розслідування з встановленням усіх фактів.

"Після цього можна буде стверджувати про ту чи іншу версію збиття українського літака", - додав Кулеба.

Нагадаємо, катастрофа літака української авіакомпанії МАУ сталася вранці 8 січня при вильоті з аеропорту Тегерана. Пасажирський літак був збитий ракетою, випущеною іранськими військовими. В результаті трагедії загинуло 176 осіб.