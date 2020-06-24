Україна не згодна з тим, що літак МАУ в Ірані був збитий через людську помилку, - Кулеба
|12:45 14.07.2020
|Украина
Україна не погоджується з версією Ірану про збиття літака МАУ під Тегераном внаслідок людської помилки. Причини катастрофи мають бути встановлені міжнародними експертами.
Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна.
За його словами, Україна має багато питань, що ж насправді сталося в Ірані.
"Стверджувати, що це була людська помилка, зарано. Ми маємо багато об'єктивних питань та ми потребуємо багато авторитетних і об'єктивних відповідей щодо того, що сталося. Україна не може погодитись з тим, що літак був збитий внаслідок людської помилки", - заявив Кулеба.
У МЗС переконані, що це питання має вирішуватися у рамках кримінального розслідування з встановленням усіх фактів.
"Після цього можна буде стверджувати про ту чи іншу версію збиття українського літака", - додав Кулеба.
Нагадаємо, катастрофа літака української авіакомпанії МАУ сталася вранці 8 січня при вильоті з аеропорту Тегерана. Пасажирський літак був збитий ракетою, випущеною іранськими військовими. В результаті трагедії загинуло 176 осіб.
Ще на цю тему:
На Одещині неподалік від енергетичних об'єктів виявили схованку з вибухівкою та боєприпасами - СБУ
На сьогодні звернення до міжнародного суду ООН у справі про збитий над Тегераном літак МАУ не розглядається, - Єнін
Іран відмовився від переговорів про компенсації сім'ям загиблих у катастрофі збитого під Тегераном літака МАУ, - Єнін
Іран надіслав "чорні скриньки" літака МАУ до Франції
В Одесі обмежили доступ на пляж біля затонулого танкера Delfi
В Одесі неонацисти намагалися підпалити мечеть напередодні Дня кримськотатарського прапора
Убрать аварийный танкер Delfi обязан судовладелец — АМПУ