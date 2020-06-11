Представники Держприкордонслужби, ВМС ЗС України, Командування Сил спеціальних операцій, Національної гвардії, а також спецпідрозділу "КОРД" та водної поліції відпрацьовували спеціальні вправи з водолазної підготовки.

Відзначається, що окрім загальної комплексної програми спільних заходів, в кожного силового підрозділу був ще й окремий план дій, повідомляє "Діфенс Експрес".

Силовики проводили пошук об’єктів під водою, вивчали особливості будови затонулого судна, що використовувалось як тренажер, на предмет можливого облаштування схованок, використання конструктивних особливостей підводної частини судна для прихованого перевезення заборонених предметів.

Окремою вправою було підняття затонулих об’єктів за допомогою спеціальних систем аварійного підйому та підйому великих предметів від 100 до 2000 кг, що отримані спецпідрозділами в рамках надання міжнародної технічної допомоги за програмою EXBS від Державного Департаменту США.

Під час виконання комплексу вправ, бійці використовували апарати із відкритою системою дихання, і бронежилети з позитивною плавучістю. Також до програми навчань були долучені гелікоптери та нові катери.

Загалом, насиченою програмою тренінгів було передбачено і заняття з вогневої підготовки, і вправи з тактичної медицини, і фізична підготовка, - все те, що дозволяє українським спецпідрозділам тримати себе у відповідній формі.

"Такі водолазні збори представників різних відомств сприяють обміну досвідом, додатковому тренуванню, дозволяють зростати і вдосконалюватись у своїх вміннях і просто додають драйву у нашу повсякденну підготовку", - відзначив один з учасників зборів.