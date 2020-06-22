Станом на 10.00 14 липня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 128 осіб.

Всього за час пандемії одужало – 469 осіб, летальних випадків – 5, повідомляє АрміяInform.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 465 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 62 особи.

За минулу добу зареєстровано 11 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

З них в закладах охорони здоров’я перебуває 3 особи (Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ” – 2 військовослужбовця, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, перебіг хвороби легкий, отримують необхідне лікування.

На лікуванні в дома під наглядом медичної служби знаходиться 8 осіб (Львівська область – 1 військовослужбовець, Тернопільска область – 1 військовослужбовець, Київська область – 3 військовослужбовця та 2 працівника ЗСУ, Житомирська область – 1 працівник ЗСУ). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.