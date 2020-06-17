В оккупированном Крыму военные получили еще два "Терминатора"
|12:01 14.07.2020
|Крым
Авиационные части армейской авиации Южного военного округа в Краснодарском крае и в оккупированном Крыму пополнились двумя новыми многоцелевыми боевыми вертолетами Ми-8АМТШ "Терминатор".
Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, они уже доставлены на аэродромы базирования, передает FlotProm.
Военнослужащие инженерно-авиационной службы теперь должны провести комплекс регламентных работ, чтобы проверить функционирование всех систем и механизмов авиационных комплексов.
Как пояснили в пресс-службе Минобороны РФ, в ближайшие время экипажи вертолетов совершат контрольные облеты, включающие серию взлетов и посадок, полеты на высотах до 1000 метров, а также проверку работы систем при нагрузках и перегрузках.
Отметим, что в авиаполк, размещенный в Краснодаре, ранее в апреле поступили еще два "Терминатора".
Военно-транспортные Ми-8АМТШ считаются одними из самых современных и оснащенных вертолетов семейства Ми-8/171. Они способны перевозить до 4 тонн грузов внутри фюзеляжа или на внешней подвеске. Вертолеты могут применяться, в том числе, для проведения спасательных операций, а также нести на себе различное вооружение. Ми-8АМТШ оснащен усиленной бронезащитой из облегченной металлокерамики.
Новая авионика вертолета, помимо прочего, включает метеорадар, очки ночного видения пилота и аппаратуру спутниковой навигации. Комплекс обороны Ми-8АМТШ использует систему отстрела ловушек АСО-2В и экранно-выхлопные устройства.
Максимальная взлетная масса "Терминатора" – 13 тонн, скорость – до 250 км/ч (крейсерская – 230 км/ч), дальность – 610 км.
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