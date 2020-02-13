Україна хоче купити ще одну партію ударних безпілотників "Байрактар ​​TB2"

11:45 14.07.2020   Турция

За інформацією турецьких ЗМІ, Україна планує придбати в Туреччині ще одну партію безпілотних розвідувально-ударних комплексів "Байрактар TB2" (Bayraktar TB2). Ця тема обговорювалася у ході офіційного візиту міністра оборони Туреччини до Києва.

Як повідомила агенція Anadolu Agency, міністр національної оборони України Андрій Таран озвучив намір країни закупити додаткову партію БпЛА турецького виробництва на зустрічі 10 липня зі своїм турецьким колегою Хулусі Акаром, передає "Діфенс Експрес".

В ході переговорів міністри оборони обговорили двосторонні відносини та події в регіоні, перспективи співробітництва при реалізації морських і авіаційних проектів.

Також було заявлено, що найближчим часом планується розпочати практичну реалізацію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Турецької республіки про військове фінансове співробітництво.

За цією угодою передбачається виділення турецькою стороною для потреб Збройних Сил України 200 млн турецьких лір (близько $36 млн) для придбання турецьких товарів військового та подвійного призначення.

У 2019 р. Україна для своїх Збройних сил закупила шість розвідувально-ударних БпЛА "Байрактар TB2" (Bayraktar TB2), три станції управління та керовані бомби до цього БпЛА. Сума контракту становила $70 млн.

Bayraktar TB2 від турецької компанії Baykar Makina - оперативно-тактичний, багатоцільовий безпілотний літальний комплекс, який може проводити розвідку на значному віддалені від станції управління, відстежувати та самостійно знищувати цілі.

Безпілотник Bayraktar TB2 має максимальну злітну масу у 560 кг, корисне навантаження – у 55 кг, тривалість польоту – 24 години, дальність дії радіоканалу управління та телеметрії – у 150 км. Це бойовий радіус при застосуванні його в ударній опції. Проте максимальна дальність польоту Bayraktar TB2 у програмованому режимі становить 4000 км.

Плануючі бомби з лазерним наведенням MAM-L виробництва компанії “Рокетсан” мають дальність ураження цілі на відстанях від 500 м до 8 км. Висота застосування визначається метеорологічними та іншими умовами. Принцип наведення – по лазерному променю.

БпЛА "Байрактар TB2" був нещодавно застосовваний у ході навчань ЗС України для ведення розвідки і нанесення удару по наземній цілі із застосуванням боєприпасів MAM-L.

 



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