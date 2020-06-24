Компенсація за збитий літак: Іран направить в Україну своїх представників - Кулеба

11:30 14.07.2020   Украина

Іран має намір направити в Україну своїх представників для початку переговорів щодо виплати компенсацій за збиття іранськими військовими біля Тегерана літака "Міжнародних авіаліній України".

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив під час онлайн-брифінгу.

"Ми отримали інформацію від нашого посольства в Ірані про те, що іранська сторона висловила готовність прибути на перемовини щодо компенсацій в Україну в період з 20 по 30 липня. Ми чекаємо з нетерпінням початок цього переговорного процесу", - сказав Кулеба.

 



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