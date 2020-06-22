За 13 июля на территории оккупированного Крыма зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции. 2 случая завезены из-за рубежа, 6 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью, 2 – среди контактных по ранее зарегистрированному случаю, 1 – при скрининге здоровых лиц.

Об этом на своей странице в соцсети написал Сергей Аксёнов, - передает Керчь.ФМ.

Всего на текущий период в оккупированном Крыму зарегистрировано 889 случаев коронавирусной инфекции.

55 из них завозные из-за границы, 100 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 636 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 98 – при лабораторном скрининге здоровых лиц

За истекшие сутки всеми лабораториями осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 638 человек.

