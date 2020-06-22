За сутки в оккупированном Крыму выявили 11 случаев COVID-19
|11:15 14.07.2020
|Крым
За 13 июля на территории оккупированного Крыма зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции. 2 случая завезены из-за рубежа, 6 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью, 2 – среди контактных по ранее зарегистрированному случаю, 1 – при скрининге здоровых лиц.
Об этом на своей странице в соцсети написал Сергей Аксёнов, - передает Керчь.ФМ.
Всего на текущий период в оккупированном Крыму зарегистрировано 889 случаев коронавирусной инфекции.
55 из них завозные из-за границы, 100 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 636 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 98 – при лабораторном скрининге здоровых лиц
За истекшие сутки всеми лабораториями осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 638 человек.
Ще на цю тему:
В оккупированном Крыму отменили обязательную обсервацию для приезжающих из-за границы
В оккупированном Крыму COVID-19 выявлен за сутки у 16 человек
В оккупированном Крыму 15 новых заболевших COVID-19
Оккупированный Крым вышел на первое место в России по коэффициенту распространения коронавируса
COVID-19: Пять новых случаев заражения подтверждено в Севастополе
COVID-19 выявлен за сутки у 28 человек в Крыму