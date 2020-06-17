Про Крим ми не забули. Ми будемо повертати обидві окуповані території – Резні

11:01 14.07.2020   Крым

Віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який очолював українську делегацію на переговорах щодо Донбасу в Берліні прокоментував останні перемовини з росіянами. 

«Щодо Криму, з одного боку, ніби ситуація гірша (ніж на Донбасі), а з іншого – ніби й легша. У нас є приблизно 15 тис. загиблих під час збройного конфлікту на Донбасі, а окупація Криму сталася майже безкровно. І крові сьогодні на лінії зіткнення між АР Крим і Херсонською областю немає, і КПВВ функціонують там доволі просто», - зазначив він, передає Главком.

Резніков зауважив, що після зняття карантинних обмежень КПВВ Каланчак, Чонгар і Чаплинка функціонують 24/7, тоді як на Донбасі все складніше.

«Щодо Криму Україна постійно веде діалог на міжнародному рівні. Я хочу нагадати, що санкційний режим почався саме з окупації Криму, а потім тільки нарощувався і, думаю, буде нарощуватися і далі. Тому на сьогодні Крим на порядку денному не забутий, хоча він в менш активному стані.  і додав, що Україні потрібна допомога західного світу, в тому числі, щоб побудувати цей майданчик для розмов», – підкреслив віцепремєр.

Резніков підкреслив, що активні спроби вирішити питання Донбасу - це питання тактики. «А стратегія – одна. Ми будемо повертати обидві окуповані території», – резюмував він.

Нагадаємо, 3 липня відбулась зустріч політичних радників «нормандської четвірки» в Берліні.

За підсумками 11 годин перемовин, Україна, Франція та Німеччина зайняли консолідовану позицію, в той час як Росія взяла паузу, аби підготувати свою відповідь.

Українську сторону на зустрічі представляли керівник Офісу президента Андрій Єрмак та віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який очолював делегацію.

За кілька днів після Берліну Резніков традиційно брав участь у черговому засіданні ТКГ, які зараз відбуваються в онлайн-режимі. На ній було погоджено 13 ділянок для розмінування та відкриття двох пунктів пропуску в Луганській області.

Проте сторони в черговий раз не змогли домовитись щодо обміну затриманими особами. 



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