Генсек ООН закликав Баку та Єреван припинити ескалацію

10:45 14.07.2020   Азербайджан

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш звернувся до Вірменії та Азербайджану із закликом припинити зіткнення і почати деескалацію конфлікту.

Про це заявив представник Генсека ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє Укрінформ.

«Генеральний секретар наполягає на негайному припиненні воєнних дій і закликає всі залучені сторони вжити заходів щодо деескалації ситуації, а також утримуватися від провокаційної риторики», - йдеться в заяві.

Глава всесвітньої організації також висловив повну підтримку діям співголів Мінської групи ОБСЄ щодо «врегулювання небезпечної ситуації і пошуку мирного вирішення тривалого нагірно-карабахського конфлікту».

Як відомо, 12 липня Міністерство оборони Азербайджану повідомило про спробу підрозділів вірменської армії атакувати позиції азербайджанських сил на Товузькому напрямку кордону із залученням артилерії.

Внаслідок боїв, що тривали в ніч на 13 липня, загинули четверо азербайджанських військових, ще четверо поранені.

Зі свого боку, пресслужба Міноборони Вірменії повідомила, що ситуація на кордоні загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліцейських і троє військовослужбовців отримали легкі поранення.



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