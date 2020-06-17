Активне обговорення і підвищення градусу інформаційної напруги навколо Криму з боку Росії може свідчити про те, що справжня ціль розширення російської агресії проти України дещо інша, хоч і розташована також в Чорноморському регіоні.

Військові експерти вже не перший рік уважно стежать за ситуацією навколо українського острова Зміїний, що в західній частині Чорного моря, передає QHA.

Ще в 2016 році в статті для Atlantic Council колишній радник міністра закордонних справ Швеції Аарон Корева писав, що Росія може наважитися на захоплення острова Зміїний у Чорному морі, щоб дестабілізувати Одесу. Це дозволило б Москві облаштувати на його території військово-морську базу, з якої російські солдати під виглядом так званого «ополчення одеської республіки» змогли б влаштовувати напади на торговельні судна, які прямують в порт Одеси.

«Якщо Росія захопить острів (Зміїний), Одесу можна буде відрізати. Це означатиме, що Україна втратить майже весь доступ до моря, оскільки Росія вже контролює Крим та газові поклади між півостровом та островом Зміїний», – писав тоді Корева.

Українські військові експерти також неодноразово заявляли про вірогідність такого сценарію і про те, що наступним об’єктом атаки Чорноморського флоту РФ може стати саме острівець в Чорному морі, де сходяться українські та румунські територіальні води. Ще торік заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР) Михайло Самусь в коментарі «Кримським новинам» називав загрозу російського вторгнення на Зміїний як один з вірогідних сценаріїв:

«В один не прекрасний день Росія може спокійно окупувати острів Зміїний і закрити не тільки вихід України до моря з півночі, з Одеси. Треба говорити чесно – в будь-який момент Росія може закрити нам вихід до світового океану, і це буде величезний удар по економіці. До речі, такі дії можуть завдати потужного удару по економічним інтересам, наприклад, Румунії. Оскільки там знаходиться і економічна зона Румунії, і там вже розпочались потужні економічні проєкти із залученням австрійських, американських, голландських фірм. Це буде величезний удар і по Румунії. І Румунія нічого не може зробити, оскільки переважання авіації, ракет і просто морських сил Росії є надзвичайно великим – на кілька порядків».

В українських ЗМІ зауважували цікавий зв’язок між захопленими Росією газовими платформами «Чорноморнафтогазу» біля північно-західного узбережжя Криму та загрозою для острова Зміїний. Росія не лише незаконно видобуває там газ, але й розміщує на цих платформах розвідувальну апаратуру, яка дає змогу контролювати повітряну, надводну й підводну ситуацію в північно-західній частині Чорного моря. Зокрема, моніторити надводну та повітряну ситуацію на рубежі мису Тарханкут — острова Зміїного та контролювати переміщення бойових кораблів/катерів ВМС, Морської охорони ДПС України, а також США та НАТО в усій акваторії північно-західної частини Чорного моря.

«Вишки поступово переміщують у межах ВЕЗУ ближче до острова Зміїний. Нині (на липень 2019 року) відстань між островом і найближчою платформою становить тільки близько 30 миль. Небезпека цього полягає в можливості противника контролювати величезну морську акваторію в реальному часі й використовувати інформацію у власних цілях».

Мета розширення російської агресії в північно-західній частині Чорного моря така ж сама, як і ескалація на Азові – встановити військове домінування і підірвати економіку супротивника. Від Зміїного до Одеси та портів на Одеському узбережжі – лише 142 кілометри. Наразі на ці порти частково перекинуті вантажні потоки з Маріуполя і Бердянська, які Росія тримає в стані перманентної блокади вже третій рік. В ситуації, коли Україна вступає в економічну кризу, ВВП країни за перші 5 місяців впав на 5,9%, а перспективи ускладнюються загальносвітовими кризовими явищами на тлі пандемії COVID-19, ймовірність російської атаки на ослабленого супротивника зростає в рази. І блокування портів, через які здійснюється значна частина українського експорту, стане відчутним ударом по українській економіці в цілому і по економіці Одещини зокрема. Погіршення економічної ситуації дає можливість розхитувати соціальні настрої. Свого часу блокада Маріуполя і Бердянська могла вилитись у створення «Приазовської народної республіки», принаймні експерти неодноразово озвучували подібний варіант розвитку подій.

І буквально в червні українські правоохоронці виявили агітаторів за так звану «Одеську народну республіку». Також нещодавно повідомлялось про затримання апологета «Запорізької народної республіки». Наявність таких агітаторів через шість років після того, як перші версії цих «республік» померли, не народившись, засвідчує, що Росія і надалі зацікавлена розхитувати український південь і не припинила своїх спроб в цьому напрямку.