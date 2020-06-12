В Україні виявили 54 771 випадок COVID-19, за добу — 638

10:01 14.07.2020   Украина

Станом на 14 липня, в Україні лабораторно підтверджено 54 771 випадок COVID-19, за добу — 638 нових.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент  Укрінформу.

“За добу захворіли 638 осіб... Загалом за весь час пандемії захворіла 54 771 людина, з них 3 906 дітей та 7 499 медпрацівників”, - сказав Степанов.

За добу госпіталізовано 157 осіб, зафіксовано 14 летальних випадків. Одужала 651 особа.

Загалом за весь час пандемії на території України зафіксовано 1412 летальних випадків, одужали 27 154 людини.

Найбільше хворих на COVID-19 за минулу добу зареєстровано у Львівській - 147, Закарпатській областях - 67 та Києві - 112.



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