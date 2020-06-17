Розвернувши напрямок удару в бік Одеси, Росія, можна сказати, завершить окупацію українських територіальних вод Чорного моря, на додачу до вже майже окупованого нею Азовського. Привабливими для агресора може бути не лише доволі відчутні негативні економічні наслідки для України, але й певна легкість операції по захопленню Зміїного в порівнянні з операціями на суходолі. Крім цього морська російська блокада України дає РФ важливі козирі в боротьбі за припинення української прісноводної блокади Криму.

Голова спостережної ради Фонду «Майдан закордонних справ», головний редактор сайту BlackSeaNews Андрій Клименко, коментуючи «Кримським новинам» інформаційний шум на півдні України та потенційні цілі Росії, відзначає, що наразі будь-яка російська інформація може бути дезінформацією для відволікання уваги, передає QHA.

При цьому острів Зміїний він вважає цілком ймовірною метою подальшої російської експансії:

«Зміїний – висока вірогідність (російської атаки). Ви ж бачили, що таке Зміїний – завдовжки по крайніх точках 662 і завширшки 560 метрів… Там в нас тільки погранзастава. Захопити його спецназом дуже просто, а потім визволити буде майже неможливо без війни».

Клименко відзначає, що у України наявні ресурси для того, аби захистити острів, хоча у разі саме військової атаки Росії, доведеться діяти самотужки. Навіть попри близькість до Зміїного територіальних вод Румунії – країни-члена НАТО, Україна не може розраховувати на військову підтримку з боку Альянсу.

«Можемо тільки просити, щоб завжди в тому районі патрулювали натовські кораблі, а розвідувальна авіація та космос давали інформацію», – зауважує Клименко.

Й іронічно додає: «Можемо самі НАТОвцям запропонувати поставити там (на Зміїному) якийсь їхній радар». Втім, відзначає, що поки не чув про такі пропозиції.

Можна також згадати, що в травні цього року «Морська експертна платформа» в низці пропозицій для стримування агресії РФ на Чорному морі, пропонувала і захисні дії навколо Одеси. Зокрема, Україні було б доцільно звернутися до НАТО та США з пропозицією спільно створити район A2/AD (anti-access and area denial) в районі військова база Девеселу, Румунія – військово-морська база Одеса, Україна таким чином, щоб він захищав морський та повітряний простір в районі чорноморського узбережжя України, Болгарії та Румунії та гарантував єдиний шлях для торговельного судноплавства в чорноморські порти України, непідконтрольний Росії. Зрозуміло, що реалізація подібних проєктів є тривалою за часом, але принаймні початок руху продемонстрував би Росії спільну позицію країн регіону.

Розглядаючи російську експансію в Азово-Чорноморському регіоні, яка утискає права не лише України, але й інших країн, чиї кораблі блокуються в Керченській протоці, варто згадати, що міжнародна спільнота так і не застосувала такий дієвий механізм стримування, як міжнародні санкції проти російських морських портів за блокування портів Маріуполя, Бердянська, обмеження судноплавства в Керченській протоці.

Втім, важко однозначно сказати чи стримають економічні важелі Росію від ймовірного блокування портів Одещини. Якщо РФ поставила військову мету, то перешкодити їй тільки економічними важелями неможливо.

«Росіяни йдуть за своїм планом. Не буде приводу з нашого боку – вони його створять», – роз’яснює Клименко російські пріоритети.