ЄС попередив Туреччину про можливі санкції за її дії у Середземному морі

09:45 14.07.2020   Турция

ЄС стурбований погіршенням відносин з Туреччиною через її односторонні дії у Середземному морі і шукатиме шляхів для порозуміння, але водночас розглядатиме можливість застосування обмежувальних заходів, якщо ці зусилля не призведуть до прогресу.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель під час віртуальної пресконференції за підсумками зустрічі Ради міністрів ЄС із закордонних справ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми провели тривалу та цікаву дискусію стосовно Туреччини. Наприкінці я представив власні висновки, які були погоджені членами Ради ЄС. Ці висновки будуть визначати мої подальші дії як високого представника ЄС/віцепрезидента Єврокомісії. Ми наголосили на тому, що розглядаємо Туреччину як важливу країну для Євросоюзу, з якою ми хотіли б зміцнювати добрі відносини. Але це має відбуватися з повагою до європейських цінностей, принципів і інтересів», - наголосив Боррель.

Він зауважив, що відразу в кількох питаннях міжнародної та регіональної політики дії Туреччини прямо суперечать інтересам Євросоюзу.

«Країни-члени дійшли згоди, що відносини ЄС і Туреччиною зараз погіршуються. Це викликає занепокоєння, особливо події у Середземномор’ї стосовно Лівії, що прямо шкодить нашим інтересам. Туреччина має вирішити відразу декілька серйозних проблем, аби змінити ситуацію», - наголосив високий представник ЄС.

Боррель визнав, що ситуація в Лівії «залишається поганою». Оскільки порушення ембарго ООН на постачання зброї до цієї країни тривають, Євросоюз має намір посилити режим санкцій та підвищити ефективність військово-морської операції EUNAVFOR Med IRINI.

«Ми погодили заклик до Туреччини зробити активний внесок у політичне врегулювання в Лівії та поважати зобов’язання, які вона взяла на себе в межах Берлінського процесу, включаючи дотримання ембарго ООН на постачання зброї. Ми і країни-члени робимо нашу частину роботи, зокрема через операцію IRINI, яка покликана забезпечити дотримання ембарго на постачання зброї», - заявив Боррель.

Він наголосив на незмінності позиції підтримки суверенітету та суверенних прав країн-членів, зокрема резолюції Ради ЄС щодо одноособових дій Туреччини із незаконного буріння у Східному Середземномор’ї у виключній економічній зоні Кіпру.

Високий представник підкреслив, що дії Туреччини, які призвели до напруження та напливу біженців на зовнішніх кордонах ЄС на початку березня, не мають повторитися.

Боррель указав, що знайшов широку підтримку серед європейських міністрів у зусиллях з пошуку шляхів для зниження напруження між ЄС і Туреччиною та досягнення порозуміння. Водночас, за його словами, Євросоюз готує пропозиції адекватних заходів, які можуть бути вжитими у відповідь на одноособові дії Туреччини в Середземному морі. Зокрема, ЄС має намір продовжити консультації щодо рамкових умов для запровадження санкцій у відповідь на такі дії.

«Рада міністрів ЄС нагадала про рішення Ради Євросоюзу щодо незаконного буріння Туреччиною і водночас висловила бажання знизити напругу. При цьому дуже чіткою була позиція, що суверенітет країн-членів та їхні суверенні права мають поважатися відповідно до міжнародного законодавства. Ми виступаємо за діалог і переговори... При цьому Рада також погодила підготовку пропозицій щодо заходів, які можуть бути вжиті у відповідь на виклики, що постають перед нами», - заявив високий представник ЄС.

За його словами, робота над відповідними пропозиціями на виконання рішення Ради ЄС триватиме на технічному рівні, зокрема в контексті рамкових умов для санкцій, щодо яких надійшов запит від Кіпру. Боррель має намір представити ці пропозиції під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу наприкінці серпня.



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