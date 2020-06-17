Гражданская инициатива «КрымSOS» направила на имя министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы заявление с просьбой отреагировать на незаконное ограничение Россией права жителей Крыма на свободное пересечение административной границы между Херсонской областью и аннексированным полуостровом.

В заявлении указывают, что в связи с противоэпидемиологическими мерами, с 29 марта 2020 года правительство России разрешило покидать Россию и Крым гражданам, у которых есть помимо российского иное гражданство, только один раз, передают Крым.Реалии.

«То есть, жители Крыма имеют возможность однократно выехать из Крыма через российские КПВВ, ссылаясь на норму о наличии у них гражданства Украины. Так, по информации оккупационных властей, жители Крыма, которые имеют «гражданство РФ» не смогут покинуть территорию полуострова на основании только украинского паспорта и подлежат административной ответственности», – говорится в заявлении.

Кроме этого отмечается, что попытка повторного пересечения административной границы Крыма с Херсонщиной до снятия карантина будет считаться «попыткой незаконного пересечения государственной границы», за что предусмотрена уголовная ответственность согласно законодательству России. В «КрымSOS» подчеркнули, что такая ситуация ставит в трудное положение абитуриентов из Крыма, которые хотят поступать в ВУЗы на материковой части Украины.

«С началом вступительной кампании-2020 большое количество детей и их родителей выехали на подконтрольную территорию Украины для сдачи экзаменов, ВНО и представления документов через Образовательные центры «Крым-Украина». Таким образом, в понимании российского законодательства они использовали свое право на однократный выезд из Крыма. Поэтому, после возвращения и до окончания карантина они не смогут покинуть оккупированную территорию. Это ставит под угрозу возможность реализации права на образование», – сказано в заявлении.

Также сообщается, что наличие права собственности на недвижимое имущество и землю в Крыму не входит в перечень оснований для въезда на полуостров граждан Украины.

«Невозможность граждан Украины, которые не проживают постоянно в Крыму, въехать на временно оккупированную территорию Украины и распоряжаться своим имуществом... создает общественный резонанс и обоснованные опасения относительно возможной конфискации этого имущества оккупационными властями», – подчеркивается в заявлении «КрымSOS».

Эксперты инициативы считают, что установленные российскими властями правила въезда и выезда между аннексированным Крымом и материковой частью Украины противоречат нормам международного права.

«Среди прочего РФ нарушает Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., ст. 12 которого гарантирует каждому, кто законно находится в Крыму, право на свободное передвижение и запрещает лишать граждан Украины права на въезд на территорию своего государства, в том числе на территорию Автономной Республики Крым и города Севастополь. Общественная организация «КрымSOS» просит МИД Украины обратиться к международному сообществу с целью информирования и прекращения нарушения Россией прав жителей Крыма», – резюмировали в «КрымSOS».

Украинские пограничники насчитали более 300 человек, которых Россия с начала июля не пустила в Крым через админграницу.

В начале июля пограничное управление ФСБ России по аннексированному Крыму сообщило, что зарегистрированных на полуострове крымчан будут штрафовать за попытку перейти административную границу по украинскому паспорту. В свою очередь Украина не признает российские паспорта, выданные в аннексированном Крыму, и въехать на материковую часть Украины по ним нельзя.