45 людей зникли безвісти в Криму за шість років російської окупації, доля 15 із них досі невідома .

Про це повідомляє представництво президента України в Автономній Республіці Крим з посиланням на дані громадської організації "Крим SOS", передає Інтерфакс-Україна.

"Насильницькі зникнення - це один з обтяжливих злочинів, які здійснює окупант, створюючи атмосферу страху, залякуючи родичів і друзів зниклого. Такі злочини Росія скоює і на своїх територіях, коли тисячі людей в Чечні стали жертвами насильницьких зникнень, і на окупованих", - зазначила заступник постійного представника президента України в АР Крим Таміла Ташева.

За її словами, завдання держави - документувати випадки насильницьких зникнень, здійснювати розслідування в рамках повноважень і залучати до розшуку міжнародні організації, а також підтримувати родичів зниклих безвісти, що може включати не лише матеріальну допомогу, а й психологічну підтримку та постійний доступ до інформації про стан розслідування.

"Ми маємо пам'ятати про імена всіх жертв насильницьких зникнень на наших територіях, адже за цифрами 45 і 15 стоять реальні люди, сльози і сподівання десятків і тисяч людей ", - зазначила Ташева.

У представництві нагадали, що нині Кабінет Міністрів формує комісію з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, з початком роботи якої представництво планує порушувати питання насильницьких зникнень на території Криму в період окупації, і перебуває на постійному зв'язку з прокуратурою АР Крим щодо кожного випадку зникнення.