Україна бачить учасниками майданчика з деокупації Криму Сполучені Штати, Велику Британію, а також Європейський Союз як структурну одиницю.

Про це розповів в інтерв’ю сайту "Сьогодні" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає УНН.

"Ми дуже розраховуємо, що активну участь в створенні і функціонуванні цього формату візьмуть ЄС саме як об’єднання… Сполучені Штати і Велика Британія. Формат буде відкритий, але я вважаю що рушійні сили цього проекту з боку наших партнерів мають бути ті, кого я назвав", - сказав Кулеба.

З його слів, майбутня платформа в перспективі виконуватиме три функції. Перша – платформа допомагатиме тримати питання Криму серед пріоритетів міжнародного порядку денного. Друга – дозволятиме координувати зусилля максимальної кількості учасників для забезпечення політики невизнання Криму і санкційної політики щодо Росії у зв’язку з цим. Третя – це захист прав людини на окупованому півострові.

"Нинішні механізми захисту, нажаль, вичерпали свої сили, вони є, нажаль, бездієвими. Нам потрібно, можливо, навіть розробляти якісь спеціальні механізми конкретно для випадку Криму", - зауважив міністр.

Як повідомлялося раніше, Кулеба заявив, що Україна намагається вибрати формат для роботи в напрямку деокупації Криму, Росія в цей формат не увійде.