Засудженого на 19 років кримського татарина утримують у підвалі СІЗО Таганрога - адвокат
|08:01 14.07.2020
|Крым
Кримському татарину Мусліму Алієву після відмови голосувати за поправки в російську конституцію посилили умови тримання в СІЗО Таганрога - тепер його тримають в підвальному приміщенні, куди не надходить повітря і світло.
Про це в Facebook повідомляє Кримська солідарність з посиланням на адвоката Едема Семедляєва, який відвідав свого підзахисного, засудженого на 19 років, передає Укрінформ.
«Розповів про умови тримання. Він сидить в підвальному приміщенні, де немає вікон, точніше вікно є, але воно повністю заварено. Внаслідок цього дуже жарко, повітря свіже не надходить, утимуються вони удвох з ще однією людиною », - розповів Семедляев.
За словами Алієва, умови утримання змінилися до гірших після того, як він відмовився брати участь у голосуванні за поправки до Конституції РФ.
«Він розцінює це як тиск на нього через те,, що він не голосував», - зазначив адвокат.
Він повідомив, що коли до Алієва приїжджав генконсул України Тарас Малишевський, «його помістили в більш-менш нормальні умови, де і камера була хороша, і вікно було», але через кілька днів після візиту консула його помістили в камеру з гіршими умовами.
Захист планує оскаржити дії адміністрації з приводу умов утримання Мусліма Алієва.
Нагадаємо, 25 червня Військовий апеляційний суд міста Власіха в Московській області повністю залишив у силі вирок шістьом кримським мусульманам засудженим у ялтинській «справі Хізб ут-Тахрір». Раніше 12 листопада 2019 року Південний окружний військовий суд засудив Мусліма Алієва до 19 років колонії суворого режиму, Енвера Бекірова - до 18 років, Вадима Сірука і правозахисника Емір-Усеїна Куку - до 12 років, Рефата Алімова - до восьми, а Арсена Джеппарова - до семи років позбавлення волі.
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