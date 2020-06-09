Легкий бронеавтомобиль «Стрела», который весит в два раза меньше машин семейства «Тигр», но обладает большей скоростью и противоминной защитой, создали в России.

Об этом «РИА Новости» заявил гендиректор предприятия-разработчика данной техники – ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК) Александр Красовицкий, пишет ЦАМТО.

«В инициативном порядке мы разработали и изготовили экспериментальный образец бронированного автомобиля нового семейства «ВПК-Стрела» массой 4,7 тонны, то есть почти в два раза меньше, чем у бронемашин семейства «Тигр» (около 8 тонн – ред.). Машина обладает баллистической защитой по второму классу по ОТТ 9.1.12.1 (выдерживает выстрелы из автоматов АК-74, АКМ и винтовки СВД – ред.), максимальная скорость по шоссе – до 155 км/ч. На сегодняшний день на вооружении нашей армии подобных бронеавтомобилей попросту нет», – цитирует «РИА Новости» А.Красовицкого.

По его словам, противоминная защита этого легкого броневика способна сохранить жизни экипажа при подрыве под колесом мин или взрывных устройств мощностью до 2 кг в тротиловом эквиваленте (против 600 гр. «Тигра»).

А.Красовицкий отметил, что бронеавтомобиль «Стрела» предназначен для перевозки людей и различных грузов: он может использоваться в качестве командирской или оперативно-служебной машины в специальных подразделениях органов исполнительной власти, на него можно устанавливать комплексы вооружений и специальное оборудование. Собеседник агентства подчеркнул, что в конструкции нового бронеавтомобиля применены исключительно отечественные или произведенные на территории РФ комплектующие.

«Небольшая масса бронеавтомобиля «Стрела» дает возможность использования столь защищенной машины для ее быстрой переброски на другое направление или в составе тактических воздушных десантов на внешней подвеске транспортно-боевых вертолетов армейской авиации типа Ми-8 (Ми-17). В салоне машины, в зависимости от модификации, могут разместиться до восьми человек, включая водителя», – добавил он.

Как напоминает агентство, «Тигр» – это семейство российских многоцелевых бронеавтомобилей повышенной проходимости. Бронемашина предназначена для перевозки людей и различных грузов по дорогам и бездорожью, а также монтажа различного оборудования. В зависимости от модификации «Тигр» способен перевозить от шести до десяти человек, включая водителя, или до 1,2 тонны груза.