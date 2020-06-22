По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 10 - 13июля прошли следующие мероприятия:

1.В войска Южного военного округа в 2020-м году поступило более 1 тысячи современных единиц вооружения и военной техники.

Только в июне в общевойсковые объединения, 4-ю армию ВВС И ПВО, части береговых войск Черноморского флота, соединения радиоэлектронной борьбы, а также артиллерийские соединения ЮВО с заводов-изготовителей страны поступило около 800 единиц современной автомобильной техники, техники связи, радиоэлектронной борьбы и др. специальной техники

В соединение радиационной химической и биологической защиты ЮВО, дислоцированное в Волгоградской области, поступил комплекс для аэрозольной дезинфекции транспорта, зданий, сооружений и средств индивидуальной защиты.

Современные автотопливозаправщики на базе автомобилей КамАЗ поставлены в части материально-технического обеспечения и мотострелковые соединения, дислоцированные на Ставрополье и в Чечне.

Новые унифицированные командно-штабные машины (КШМ) Р-149АКШ, предназначенные для управления войсками в полевых условиях, поступили на вооружение ракетного соединения ЮВО.

Соединение железнодорожных войск ЮВО, дислоцированное в Краснодарском крае, пополнили новейшие универсальные сваебойные агрегаты (УСА-2М) отечественного производства на автомобильном шасси КамАЗ.

В части армейской авиации 4-й армии ВВС И ПВО, дислоцированные в Ростовской области и на Ставрополье, поступили пожарные аэродромные автомобили.

До конца 2020 года в войсках ЮВО планируется довести долю современных образцов всех видов вооружения и военной техники по сухопутной, морской и авиационной составляющей до 70%, а по некоторым образцам – до 100%.

Всего с 2010 года в войска ЮВО поступило более 12 тыс. единиц новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники, оснащенной эффективными средствами связи и автоматизированными системами управления.

2. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М авиаполка Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, уничтожили надводные цели в сложных условиях в ходе летных тактических учений.

Координаты целей кораблей, субмарин и других морских судов условного противника были разведаны и переданы экипажами фронтовых разведчиков

Су-24МР. Экипажи бомбардировщиков совершили боевые вылеты с применением 120-кг осколочно-фугасных бомб, успешно выполнив поставленные задачи. Бомбометание осуществлялось по координатам целей при среднем отклонении бомб в 5 м при допустимых 15 м.

Также летчики ЮВО отработали действия в случае отказа авиационной техники, маневры по уклонению от атак истребителей условного противника в условиях радиоэлектронного подавления.

К учениям был привлечен весь личный состав инженерно-технического и летного состава авиаполка, также было задействовано более 50 единиц авиационной и специальной техники ЮВО.

3. В спортивный центр Терскол в Кабардино-Балкарии прибыло более 160 военнослужащих из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности, для участия в конкурсе среди высокогорных подразделений Вооруженных Сил и Национальной гвардии России «Эльбрусское кольцо-2020».

С участниками состязаний до 21 июля с.г. пройдет учебно-тренировочный сбор. В ходе сбора организованы занятия по совершенствованию индивидуальной подготовки военнослужащих и росгвардейцев, слаживанию их подразделений, акклиматизации личного состава, изучению маршрута движения, отработки действий при возникновении нештатных ситуаций в горах.

Торжественное открытие всероссийского этапа соревнований состоится в поселке Терскол 22 июля. Состязания продлятся до 5 августа. В рамках конкурса группы совершат марш с восхождением на вершину горы Эльбрус в составе подразделения с преодолением различных форм горного рельефа в автономном режиме. Также по двое военнослужащих от каждой команды совершат скоростной забег от поляны Азау (2350 м) до вершины горы Эльбрус (5642 м).

В соревнованиях примут участие военнослужащие от Южного Центрального, Западного, Восточного военных округов, Северного флота, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, Воздушно-десантных войск и войск Национальной гвардии.

Соревнования проходят в рамках подготовки к Армейским международным играм (АрМИ-2020).

5. В соединениях и воинских частях 58-й общевойсковой армии Южного военного округа на Северном Кавказе и в Закавказье началась плановая тренировка систем управления войсками.

В течение недели военнослужащие отработают алгоритмы действий при получении оружия и экипировке, подготовке техники к выдвижению в назначенные районы.

Личный состав соединений и воинских частей армии ЮВО совершит марши на штатной технике в указанные районы, где будут оборудованы пункты управления и узлы связи. Специалисты отработают развёртывание цифровых средств связи и автоматизации, видеоконференцсвязи, а также организуют работу коммутационного оборудования и передачу сигналов боевого управления по различным каналам связи.

Завершатся мероприятия в конце текущей недели. Итогом занятий и тренировок для командного состава соединений и воинских частей станет выработка единых подходов к управлению подразделениями при выполнении задач по предназначению, с учетом современных требований и быстроменяющейся обстановки.

6. На базе Учебного центра войсковой противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск состоялось торжественное закрытие Всеармейского конкурса «Чистое небо». По итогам конкурса зенитчики Южного военного округа (ЮВО) стали победителями в общекомандном зачете.

Второе место завоевала команда Западного военного округа, третье место у зенитчиков Центрального военного округа.

«Армейский спорт и высокие профессиональные достижения, - гарант мира и спокойствия в нашей стране. Желаю вам доброго здоровья, оптимизма, мужества и новых побед на благо войсковой противовоздушной обороны», - сказал начальник войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

На полигоне «Ейский» в Краснодарском крае в течении недели соревновались военнослужащие отделений переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» на бронетранспортерах БТР-80 и БТР-82А.

В ходе конкурса зенитчики выполняли боевые стрельбы из переносного зенитного ракетного комплекса по скоростной воздушной цели с места и в движении, на встречу, вдогон, а также по внезапно появляющемуся ударному вертолету.

Мишени типа «вертолёт» были установлены на дальности около 1,2 тыс. м. Высота подъёма мишеней 10-15 м. Максимальное время на стрельбу определялось временем показа мишеней – около 50 сек.

За время проведения соревнований военнослужащие израсходовали более 5 тыс. боеприпасов, в том числе около 100 зенитных управляемых ракет и свыше 30 скоростных имитаторов воздушных целей.

Также в ходе соревнований свое мастерство в преодолении различных препятствий, таких как «брод», «холм», «противотанковый ров с проходом», «косогор», «песчаный участок», «змейка», «габаритная восьмерка», «прямоугольный проход» и «S-образное препятствие» продемонстрировали водители бронетранспортеров.

Протяжённость маршрутов на специально подготовленной трассе на участке морского побережья полигона составила более 14 км.

Всего в соревнованиях участвовало более 200 военнослужащих в составе 8 команд от военных округов, в том числе береговых войск Северного флота, а также Воздушно-десантных войск, Военной академии войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ им. Маршала Советского Союза А.М. Василевского.

Специалисты ПЗРК «Игла», занявших призовые места, войдут в сборную Вооруженных Сил Российской Федерации и примут участие в международном этапе конкурса «Чистое небо», который состоится с 23 августа по 5 сентября 2020 года также на полигоне Ейский.

7. На полигоне Ейский в Краснодарском крае в рамках всеармейского этапа конкурса по полевой выучке зенитных подразделений «Чистое небо-2020» военнослужащие уничтожили более 50 летательных аппаратов условного противника на побережье Азовского моря.

Военнослужащие на бронетранспортерах прошли трассу общей протяжённостью более 8 км с преодолением противотанкового рва с водой, косогора, колейного моста и участка ограниченного пространства.

На каждом этапе конкурса зенитчики поражали мишени, имитирующие вертолет противника, скоростные мишени как на встречном, так и на догонном курсах, а также движущуюся легкобронированную технику.

В этом году был введен этап конкурса по борьбе с беспилотными летательными аппаратами и применением пулеметного вооружения боевых машин и переносных зенитных ракетных комплексов.

Также в этом году на одном из огневых рубежей военнослужащие поражали цели условного противника с применением тренажерных комплексов.

В соревнованиях приняли участие более 200 лучших специалистов военных округов, было задействовано около 30 единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А.

В течение четырех соревновательных дней значительного разрыва в баллах между командами не возникло, поэтому исход конкурса определит заключительный пятый этап всеармейского конкурса «Чистое небо-2020».

8. Военнослужащие мотострелкового подразделения 150-й дивизии Южного военного округа в ночное время уничтожили бронетехнику и живую силу условного противника в ходе двустороннего батальонного тактического учения на полигоне Кадамовский в Ростовской области.

При выполнении учебно-боевой задачи по ликвидации прорыва крупных сил противника мотострелки при поддержке боевых машин пехоты БМП-3 поразили цели, имитирующие легкобронированную технику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу условного противника.

Сосредоточенным огнем из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В при поддержке вооружения БМП-3 условный противник был уничтожен.

Гранатометчики действовали в составе групп по три человека, используя различные приемы для эффективного огневого поражения бронированных целей на различные дальности, отработали навыки ведения огня из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В, тренировались в выборе и поражении первоочередных целей противника из различных положений со сменой огневой позиции.

В двустороннем батальонном тактическом учении принимает участие около 2 тыс. военнослужащих и задействовано более 200 единиц боевой и специальной техники.

9. На полигоне Кадамовский в Ростовской области стартовало двустороннее тактическое учение с мотострелками и танкистами соединений 8-й общевойсковой армии ЮВО.

По сигналу боевой тревоги военнослужащие выполнили подготовку вооружения и военной техники к совершению марша и боевому применению, загрузили запасы материальных средств, вышли в районы формирования колонн и совершили марш в указанные каждому соединению районы сосредоточения.

На протяжении марша военнослужащие на бронетехнике преодолевали водные преграды, затяжные подъёмы и крутые спуски. Для контрольного осмотра машин и приема пищи были организованы кратковременные привалы с выбором местности для укрытия и маскировки.

Также в ходе марша подразделения выполнили задачи боевого охранения колонн, преодолели условно зараженные участки местности, отразили нападения и удары авиации условного противника.

В настоящее время в районе сосредоточения войск завершается развертывание пунктов управления, их инженерное оборудование и маскировка техники.

В двустороннем тактическом учении, которое продлится до конца текущей недели, принимают участие около 2 тыс. военнослужащих, задействовано около 200 единиц боевой и специальной техники.

10. Экипажи танков Т-90А мотострелкового соединения Южного военного округа приступили к занятиям по подводному вождению на общевойсковом полигоне Прудбой в Волгоградской области.

В ходе специальной подготовки танкисты учатся преодолевать водные преграды длиной около 100 м, двигаясь по дну водоема на глубине до 5 м. В условиях нулевой видимости механик-водитель, ориентируясь по приборам, должен провести машину по дну водоема без переключения передач, остановок и резких поворотов.

Перед погружением все танкисты экипируются в индивидуальные аварийно-спасательные средства, изолирующие дыхательные аппараты ИП-5, предназначенные для свободного всплытия или постепенного подъема на поверхность воды при эвакуации экипажа в случае остановки танка или его затопления. С данным аппаратом военнослужащий может провести под водой около 1 часа.

На практические занятия привлекаются военнослужащие, сдавшие нормативы по плаванию и тесты по психологической подготовке. В качестве подготовительного этапа к комплексному занятию по подводному вождению танков военнослужащие осваивают легководолазную подготовку.

В летнем периоде обучения на полигоне Прудбой более 600 танкистов соединений и воинских частей ЮВО получат практику подводного вождения на танках Т-72Б3 и Т-90А.

11. Мотострелковое подразделение танкового соединения 150 дивизии Южного военного округа отразило нападение превосходящих сил условного противника на полигоне Кадамовский в Ростовской области в ходе двустороннего батальонного тактического учения.

При отработке практических действий мотострелки провели этап боевой стрельбы в ходе которого было поражено более 300 мишеней, имитирующих авиацию, бронетехнику и живую силу условного противника.

По замыслу учения противник с превосходящими силами вышел в район действия мотострелков и сходу попытался уничтожить их массированным ударом. Мотострелки при поддержке боевых машин пехоты БМП-3 вступили во встречный бой и огнем из 30-мм пушек уничтожили бронеобъекты условного противника, а из стрелкового оружия и ручных гранатометов подавили его живую силу и легкобронированную технику.

Двустороннее батальонное тактическое учение, в котором принимают участие около 2 тыс. военнослужащих и задействовано порядка 200 единиц боевой и специальной техники, продлится до конца текущей недели.

12. Экипажи танков Т-90А мотострелкового соединения Южного военного округа приступили к обучению по новой методике тактико-огневого упражнения стрельб (ТОУС) на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Новый метод характеризуется непредсказуемыми условиями выполнения упражнений и одновременным сочетанием огневых задач с использованием всего комплекса вооружения танка. Динамично меняющиеся тактическая и мишенная обстановка развивают у экипажа оперативную реакцию и способность действовать нестандартно при решении боевых задач.

В ТОУС реализованы требования, по некоторым показателям превышающие нормативы подготовки экипажей боевых машин в ведущих странах мира, в частности, на 200 м увеличена дальность ведения огня из орудия танка (до 2200 м). За счет сокращения времени показа мишеней сократилось время прицеливания, возросли темпы стрельбы.

В текущем учебном периоде более чем на 20% увеличена интенсивность боевой учебы по сравнению с прошлым годом. Общее количество занятий по вождению боевых машин составит более 160 часов, огневых тренировок и практических стрельб более 220 часов. Каждое второе занятие проводится в ночное время суток.

13. Батальонные тактические группы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в Северной Осетии уничтожили условного противника в горах Северного Кавказа. Активная фаза двустороннего батальонного тактического учения с боевой стрельбой прошла на полигоне Тарское.

В ходе тактического учения батальонные группы при поддержке армейской авиации отработали ведение обороны в горно-лесистой местности, переход в наступление, захват и удержание выгодного рубежа, выход из боя и отход в район восстановления боеспособности.

В двустороннем батальонном тактическом учении приняли участие более 1,2 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники, в том числе транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ, транспортно-боевые вертолёты Ми-35М, танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные артиллерийские установки «МСТА-С», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», а также комплексы беспилотных летательных аппаратов.

14. На объектах межрегионального учебного центра подготовки младших специалистов в Волгоградской области проведен Всеармейский этап конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» в рамках Армейских международных игр-2020.

В состязании приняли участие 10 команд от соединений и объединений инженерных войск центрального, окружного и армейского подчинения военных округов и Северного флота. В связи с эпидемиологической обстановкой, все этапы соревнования проведены в пунктах постоянной дислокации. Всего было задействовано более 300 военнослужащих и более 100 единиц военной и специальной техники.

Команды соревновались с использованием машины для отрывки котлована МДК-3, путепрокладчика БАТ-2, инженерной машины разграждения ИМР-3М, плавающего транспортера ПТС-2, установки разминирования УР-77, гусеничного минного заградителя ГМЗ-2, состоящих на вооружении и выпущенных серийно.

Расчеты МДК-3 соревновались в скорости отрывки и оборудования котлована размерами 4 метра в длину и глубиной 0,8 метра. Путепрокладчики БАТ-2 восстанавливали дорогу для прохождения колонны техники, расчеты инженерной машины разграждения ИМР-3 состязались в прокладке дорог по пересеченной местности, в том числе с разбором лесного завала, а экипажи плавающих транспортеров ПТС-2 осуществляли перевозку техники через водную преграду.

По итогам состязания победила команда межрегионального учебного центра (г. Волжский). С 20 июля команда приступит к комплексным тренировкам на подготовленной трассе к международному финалу конкурса, который начнется 28 августа. Помимо российской команды за выход в финал будут бороться команды от Республики Беларусь и Монголии.