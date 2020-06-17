У Росії суд 29 липня розгляне клопотання захисту про УДЗ кримськотатарського журналіста Мемедемінова

20:30 13.07.2020   Крым

Багаєвський районний суд Ростовської області РФ 29 липня розгляне клопотання захисту про умовно-дострокове звільнення громадянського журналіста, блогера і медіа-координатора громадського руху «Кримська солідарність» Нарімана Мемедемінова.

Мемедемінова в жовтні 2019 року Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив до 2,5 років позбавлення волі за нібито публічні заклики до тероризму.

Про це «Кримській солідарності» повідомив кримський адвокат Едем Семедляєв, пише Центр журналістських розслідувань.

«За період перебування в СІЗО і в колонії-поселенні стягнень у Нарімана Мемедемінова не було. Він має право на УДЗ. Як тільки вирок вступив в законну силу і був «засилений» в апеляції, ми відразу ж звернулися до суду з клопотанням. З нашої практики, очевидно, що за статтями терористичної спрямованості суди не задовольняють дані клопотання, але скористатися цим правом ми з Наріманом все ж вирішили», – сказав Семедляєв.

Раніше засудженого до двох з половиною років ув’язнення за обвинуваченням у публічних закликах до тероризму журналіста Мемедемінова доставили в колонію-поселення №8, яка знаходиться в селищі Садковський Ростовської області.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав Мемедемінова політичним в’язнем і вважає, що переслідування громадянського журналіста пов’язане з його активною ненасильницькою правозахисною і журналістською діяльністю, критикою російських правоохоронних органів.

Як повідомлялося, на початку червня 2020 року Нарімана Мемедемінова етапували в колонію-поселення на території Ростовської області Росії.

22 березня 2018 року в окупованому Криму російські силовики в селі Холмовка Бахчисарайського району обшукали будинок кримськотатарського активіста, блогера Нарімана Мемедемінова, затримали його і відвезли на допит в «кримське управління ФСБ» в Сімферополі. Активіста обвинуватили в нібито закликах до здійснення терористичної діяльності за ст. 205.2 КК РФ за публікацію на каналі Youtube в 2012-2013 роках новинних відеороликів.
23 березня 2018 року«Київський районний суд» Сімферополя заарештував Мемедемінова.
2 жовтня 2019 року Південний військовий окружний суд в Ростові-на-Дону засудив Нарімана Мемедемінова до 2 років і шести місяців позбавлення волі в колонії-поселенні.
14 травня 20202 року у Росії апеляційний військовий суд міста Власіха (Московська область), розглянувши апеляцію захисту, залишив чинним вирок Мемедемінову.



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