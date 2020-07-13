Россия резко увеличила активность флота подводных лодок в Атлантическом океане близи стран северной Европы, входящих в блок НАТО.

Об этом в понедельник, 13 июля, в интервью RND сообщил глава генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, пишет ghall.com.

«В последние годы мы регистрируем на севере Атлантики самую масштабную активность российских подлодок за все времена», -заявил он, добавив, что Атлантика сохраняет центральное значение для оборонной доктрины НАТО.

Россия, по словам Столтенберга, развалила Договор о ракетах средней и меньшей дальности, разместив в Европе ракеты 9M729 (по классификации НАТО SSC-8).

«Размещение такого оружия, как ракеты SSC-8, является для нас особым поводом для тревоги. Мы обеспокоены использованием и других новых боевых систем», – сказал генсек НАТО.

Он добавил, что страны блока не стремятся к новой гонке вооружений и, наоборот, видят необходимость в заключении нового соглашения об ограничении ядерного арсенала.

Попытки заключить его на уровне России и США пока находятся в тупике. Последний двусторонний договор, ограничивающий число ядерных боезарядов, – СНВ-3, подписанный Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, истекает в 2021 году.