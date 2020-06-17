Корабли ЧФ России вышли на учения по борьбе с десантом противника

20:00 13.07.2020   Крым

Сторожевой корабль (скр) «Пытливый» и фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота  страны-агрессора вышли в море в составе корабельной ударной группы для проведения планового учения по предотвращению высадки морского десанта с отрядом кораблей условного противника в морском полигоне в акватории Чёрного моря.

В роли корабля-противника задействован экипаж большого десантного корабля «Цезарь Куников», пишет пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе мероприятия экипажи скр «Пытливый» и фр «Адмирал Эссен» выполнили артиллерийские стрельбы и пуски зенитных ракет по надводным целям, отработав действия по отражению возможной высадки на плав морского десанта и диверсионных разведывательных групп условного противника.

На завершающем этапе учения экипажи провели частные корабельные тренировки по борьбе за живучесть и всесторонней обороне отряда кораблей на переходе морем.

Учение проходит в соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота.

Так же сообщается, что в Севастополе на полигоне бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) в бухте Казачьей началась практическая подготовка механиков-водителей, которые будут управлять бронетранспортёрами БТР-82 на плаву 26 июля во время военно-спортивного праздника, посвящённого Дню Военно-Морского Флота России.

На первом этапе тренировок молодые водители отработали размещение бронетранспортеров внутри твиндеков корабля и выгрузку бронетехники без привлечения больших десантных кораблей (БДК) на береговом тренажере, имитирующем твиндек корабля. Затем технику подготовили к преодолению водных преград, с проверкой герметичности БТРов, после чего приступили к проведению практических занятий по входу бронетранспортеров в воду, развертыванию их в боевой порядок, движению в составе подразделения, стрельбе на плаву, умению держать дистанцию между машинами, пишет пресс-служба Минобороні РФ.

В этом году для участия в подготовительных мероприятиях привлекается 20 бронетранспортёров БТР-82 со штатными водителями.

Все водители машин прошли теоретическую, и практическую подготовку, а также получили необходимую практику вождения



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