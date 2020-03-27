Міністри закордонних справ країн ЄС розкритикували рішення Туреччини перетворити Собор Святої Софії у Стамбулі на мечеть.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після завершення засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейська правда".

"Важливим питанням була Айя-Софія. Рада засудила рішення Туреччини перетворити таку визначну пам’ятку на мечеть. Це рішення неминуче призведе до недовіри, сприятиме розладу між релігійними громадами і підриватиме наші зусилля щодо діалогу і співпраці", - сказав Боррель.

Він зазначив, що серед країн ЄС була широка підтримка ідеї закликати турецьку владу негайно переглянути це рішення.

"Ми мали тривалі і цікаві дебати щодо Туреччини, наприкінці яких я представив свої висновки, і вони були затверджені Радою. Але це мої висновки, які визначатимуть мої подальші дії, як високого представника", - додав він.

Нагадаємо, Вищий адміністративний суд Туреччини дозволив змінити статус собору Айя-Софія, анулювавши рішення 1934 року про перетворення собору на музей.

Відразу після рішення суду президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган видав указ, яким офіційно надав Собору Святої Софії в Стамбулі статусу мечеті.