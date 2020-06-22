Суд в Киеве вынес приговор экс-министру Крыма
|19:30 13.07.2020
|Крым
Днепровский районный суд Киева 13 июля приговорил к 10 годам тюрьмы экс-главу российского Минздрава Крыма Петра Михальчевского, обвиняемого в госизмене.
Об этом из зала суда сообщил корреспондент Крым.Реалии.
На заседании суда 9 июля Михальчевский выступил с последним словом.
Ранее сообщалось, что Михальчевскому хотят назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы.
С 8 января 2018 года Петр Михальчевский находился под стражей: вначале он содержался в СИЗО Херсона, летом его перевезли в киевский изолятор. В июне прошлого года расследование по делу экс-министра было завершено. 9 июля прошлого года суд перевел из СИЗО под домашний арест Михальчевского.
Петр Михальчевский занимал пост министра здравоохранения Крыма с 27 февраля по 10 июня 2014 года в подконтрольном России правительстве. Прокуратура АРК считает, что тем самым он совершил деяния, предусмотренные ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность) и ст. 111 (государственная измена).
Сам Михальчевский признает, что работал министром здравоохранения, но не считает это госизменой. Он обосновывает это тем, что его избирала на пост Верховная Рада АРК в соответствии с законодательством Украины.
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