Херсонська ОДА просить посилити регіон військовими

19:15 13.07.2020   Крым

У Херсонській області планують збільшити кількість військових в регіоні. З комунальної власності регіону передають майно для Міноборони - для розміщення додаткових підрозділів Збройних сил.

Про це глава області Юрій Гусєв заявив в інтерв'ю Lb.ua. передає Цензор.Нет.

"Всього з перших днів своєї роботи на посаді голови ОДА я приділяю особливу увагу посиленню сил і засобів ЗСУ на території Херсонської області. Наприклад, багато років не вирішувалося питання розташування в одному з колишніх санаторіїв міста Скадовська підрозділів Військово-морських сил ЗСУ. Ми також працюємо над тим, щоб збільшилася фізична кількість військовослужбовців ЗСУ на території нашої області. ... Сьогодні ми, в тому числі з комунальної власності Херсонської області, передаємо майно для Міноборони - для розміщення додаткових підрозділів Збройних сил", - розповів глава ОДА.

За його словами, восени заплановані спільні з естонцями вчення в рамках посилення територіальної оборони.

"Наші навчання триватимуть близько місяця. І ми зараз спільно з оперативним командуванням Південь і Генштабом ЗСУ визначаємося з конкретних дат з урахуванням тих навчань, які планує провести країна-агресор. Ми залучатимемо і резерв, й інші потрібні для ефективної тероборони Херсонської області сили та засоби за моделлю Союзу оборони Естонії Кайтселійту", - зазначив Гусєв.



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