Під час засідання Південного окружного військового суду в російському Ростові-на-Дону в алуштинській «справі Хізб ут-Тахрір» адвокат Айдер Аазаматов почав дискусію із суддею Романом Сапруновим через кримськотатарську мову.

Як повідомляє громадське об'єднання «Кримська солідарність», один із підсудних – Ельдар Кантиміров – поставив запитання судді кримськотатарською мовою, передає Крим.Реалії.

На що Сапрунов відповів, що питання потрібно ставити російською мовою. Адвокат Айдер Азаматов вніс заперечення на адресу судді, після чого в засіданні була оголошена перерва на 5 хвилин.

Після відновлення засідання, за інформацією активістів, суддя заявив, що не відповідає за відсутність перекладача. За його словами, це «рішення суду вище».

«КПК передбачає, що я можу внести заперечення до протоколу, я вбачаю в цій ситуації, що суддя порушує право підзахисного в порядку 147 статті говорити рідною мовою. Я не вважаю, що суд апеляційної інстанції поставив крапку в цьому питанні. Це не предмет сьогоднішнього розгляду, але я прошу, щоб підзахисному дали можливість говорити рідною мовою», – сказав Азаматов.

На це суддя відповів, що якщо «засідання ведеться російською мовою, питання мають бути російською».

Після цих слів підсудні та адвокат стали просити відвід судді, однак Сапрунов закрив засідання.

Наступне засідання в алуштинській «справі Хізб ут-Тахрір» пройде 20 липня.

Раніше повідомлялося, що Ельдара Кантимірова, Руслана Месутова, Руслана Нагаєва і Ленура Халілова етапували з Криму в СІЗО-1 російського Ростова-на-Дону.

Російські силовики затримали кримчан після обшуків 10 червня 2019 року. ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи проходять у рамках кримінальної справи за ст. 205.5 (організація або участь у діяльності терористичної організації) і стосуються релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».