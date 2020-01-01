Сенатори США закликають Пентагон вжити заходів проти Туреччини, через рік після початку отримання нею російської С-400

18:48 13.07.2020   Турция

Голова комітету Сенату США з міжнародних відносин закликав адміністрацію США запровадити санкції проти Туреччини за те, що вона придбала російську систему протиповітряної оборони С-400.

«Рік тому, всупереч позиції НАТО, наш союзник Туреччина отримала російську систему протиповітряної оборони С-400. Поки Туреччина це не виправить, напруга у відносинах США та Туреччини триватиме. Санкції CAATSA мають бути запроваджені без подальших зволікань», - написав у Twitter голова Комітету сенатор Джим Ріш, передає Голос Америки.

Минулого тижня група американських сенаторів від обох партій звернулась з листом до очільника Пентагону США з запитом про усунення Туреччини з програми виробництва винищувача F-35, повідомляють ЗМІ.

«Як ви знаєте, ми декілька років співпрацюємо в Сенаті з питань відносин США та Туреччини і нас непокоїть напрямок, у якому йде Туреччина під проводом президента Теїпа Ердогана», - йдеться в листі, підписаному сенаторами від Республіканської партії Томом Тіллісом, Джеймсом Ленкфородм а також сенаторами від Демократчиної партії Джин Шагін та Крісом Ван Голленом.

Американське законодавство передбачає запровадження санкцій проти Туреччини, але, заявляють сенатори «цьому сигналові шкодить те, що Міністерство оборони США зволікає з усуненням Туреччини із каналу постачання» для проекту F-35.

Перші поставки російьскої С-400 були здійснені до Туреччини в 2019 році. За повідомленнями ЗМІ, Туреччина нещодавно провела випробування цієї системи з використанням американських літаків F-16 та F-4, щоб оцінити наскільки чутливими є сенсори системи.



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