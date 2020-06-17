«Справа» Джемілєва: Полозов оскаржуватиме рішення кримського «суду» щодо арешту
|18:36 13.07.2020
|Крым
Захисник лідера кримськотатарського народу, народного депутата України Мустафи Джемілєва Микола Полозов направив до «Верховного суду» Криму апеляційну скаргу із вимогою скасувати рішення «Армянського міського суду» щодо призначення запобіжного заходу у вигляді взяття під варту Мустафи Джемілєва.
Про це повідомив адвокат Микола Полозов у своєму Facebook, передає ATR.
«Суддя Венера Ісроілова винесла ухвалу про залишення без зміни раніше призначеного запобіжного заходу у вигляді взяття під варту відносно Мустафи Джемілєва. Однак це рішення було ухвалене з порушеннями кримінально-процесуального законодавства. Справа в тому, що дане рішення суддя ухвалила одноосібно, не порушуючи питання на обговорення сторін — обвинувачення і захисту. <...> Оскільки Армянським міським судом були допущені процесуальні порушення при вирішенні питання про запобіжний захід, захист сьогодні направив апеляційну скаргу до Верховного суду Криму з вимогою скасувати незаконне рішення суду», — наголосив захисник лідера кримськотатарського народу.
Раніше Микола Полозов у «суді» в Криму клопотав про витребування документа про заборону на в'їзд на територію РФ Мустафі Джемілєву, який ФСБ винесла у квітні 2014 року. На попередньому слуханні стало відомо, що «суд» у Криму викликає на засідання у «справі» лідера кримськотатарського народу у якості свідка викраденого чотири роки тому окупантами на півострові члена виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар Ервіна Ібрагімова.
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