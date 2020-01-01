В Одесу йде шторм: жителів закликали обмежити пересування містом
|18:18 13.07.2020
|Украина
В Одесі сьогодні очікується погіршення погодних умов. Мешканців просять обмежити пересування, у тому числі особистими автомобілями.
Про це повідомили в Патрульній поліції Одеської області, передає РБК-Україна.
Згідно з прогнозами синоптиків, в Одесі та області сьогодні очікується значне посилення вітру, дощі і шторм.
Поліцейські просять жителів регіону максимально обмежити пересування містом, а також не виїжджати на особистому транспорті на вулиці Одеси без гострої необхідності.
Літнім людям, вагітним жінкам та дітям в поліції рекомендували максимально обмежити перебування на вулиці.
"Будьте пильними і не залишайте транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, так як в результаті негоди можливе падіння гілок і кабелів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні зранку синоптики оголосили в Україні штормове попередження.
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