В Одесу йде шторм: жителів закликали обмежити пересування містом

18:18 13.07.2020   Украина

В Одесі сьогодні очікується погіршення погодних умов. Мешканців просять обмежити пересування, у тому числі особистими автомобілями.

Про це повідомили в Патрульній поліції Одеської області, передає РБК-Україна.

Згідно з прогнозами синоптиків, в Одесі та області сьогодні очікується значне посилення вітру, дощі і шторм.

Поліцейські просять жителів регіону максимально обмежити пересування містом, а також не виїжджати на особистому транспорті на вулиці Одеси без гострої необхідності.

Літнім людям, вагітним жінкам та дітям в поліції рекомендували максимально обмежити перебування на вулиці.

"Будьте пильними і не залишайте транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, так як в результаті негоди можливе падіння гілок і кабелів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні зранку синоптики оголосили в Україні штормове попередження.



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