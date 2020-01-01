В Одесі сьогодні очікується погіршення погодних умов. Мешканців просять обмежити пересування, у тому числі особистими автомобілями.

Про це повідомили в Патрульній поліції Одеської області, передає РБК-Україна.

Згідно з прогнозами синоптиків, в Одесі та області сьогодні очікується значне посилення вітру, дощі і шторм.

Поліцейські просять жителів регіону максимально обмежити пересування містом, а також не виїжджати на особистому транспорті на вулиці Одеси без гострої необхідності.

Літнім людям, вагітним жінкам та дітям в поліції рекомендували максимально обмежити перебування на вулиці.

"Будьте пильними і не залишайте транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, так як в результаті негоди можливе падіння гілок і кабелів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні зранку синоптики оголосили в Україні штормове попередження.