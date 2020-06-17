29 липня 2020 року Багаєвський районний суд Ростовської області розгляне клопотання захисту про умовно-дострокове звільнення кримськотатарського політв’язня Нарімана Мемедемінова, якого у РФ засудили до 2 років і 6 місяців ув'язнення за сфабрикованими звинуваченнями у «публічних закликах до терористичної діяльності».

Про це активістам «Кримської солідарності» повідомив адвокат Едем Семедляєв, передає ATR.

«За період перебування у СІЗО і в колонії-поселенні стягнень у Нарімана Мемедемінова не було. Він має право на УДЗ (умовно-дострокове звільнення — ред.). Щойно вирок вступив в законну силу, ми відразу ж звернулися до суду з клопотанням. За нашою практикою, за статтями терористичної спрямованості суди не задовольняють ці клопотання, але ми з Наріманом все ж вирішили скористатися цим правом», — розповів адвокат Семедляєв.

Раніше стало відомо, що кримськотатарського політв'язня Нарімана Мемедемінова доставили для відбування покарання у колонію-поселення у селищі Садковський Ростовської області.

Нагадаємо, 2 жовтня 2019 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Нарімана Мемедемінова до 2 років і 6 місяців позбавлення волі. Кримського татарина визнали винним у «публічних закликах до терористичної діяльності» через те, що він активно висвітлював порушення прав людини у Криму.

22 березня 2018 року у селі Холмовка Бахчисарайського району російські силовики прийшли із обшуком до будинку громадського журналіста Мемедемінова. Пізніше його арештували та незаконно етапували до Росії.