Євросоюз закликав Вірменію та Азербайджан утриматися від ескалації напруги і спрямувати ресурси на боротьбу з коронавірсуом після того, як на кордоні між країнами виник збройний інцидент із загиблими.

Про це йдеться у заяві речника ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки, пише "Європейська правда".

"12-13 липня 2020 року Вірменія і Азербайджан повідомили про серйозний інцидент на їхньому кордоні, пов'язаний із застосуванням важкої зброї. На жаль, це призвело до загибелі людей", - йдеться у заяві.

ЄС закликає обидві сторони припинити збройну конфронтацію, утримуватися від дій і риторики, які провокують напруженість, і вжити негайних заходів для запобігання подальшої ескалації.

У цьому контексті обидві сторони повинні використовувати існуючі механізми прямого спілкування, підкреслили в Брюсселі.

"Це серйозне порушення припинення вогню підкреслює нагальну необхідність відновлення моніторингу ОБСЄ на місцях, як тільки дозволять умови.

ЄС закликає сторони неухильно дотримуватися режиму припинення вогню, спрямовувати енергію і ресурси на боротьбу з пандемією коронавірусу, відновити предметні переговори під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ і підготувати своє населення до миру", - сказано в заяві.

На вихідних Азербайджан та Вірменія повідомили про збройну сутичку на кордоні двох країн.

Вірменія заявила, що військовослужбовці Азербайджану зробили спробу порушення державного кордону на автомобілі УАЗ, а потім намагалися захопити вірменський опорний пункт.

Азербайджан звинуватив Вірменію у провокації, заявивши, що вірменські військові відкрили вогонь з артилерійських установок.

За даними Баку, є втрати з обох сторін. Єреван каже, що втрат з його боку немає.