Активіст Бекіров залишається у розшуку: суд у Криму відхилив апеляцію захисту

17:30 13.07.2020   Крым

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму залишив чинним рішення суду попередньої інстанції про оголошення в розшук колишнього політичного в’язня, кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

Про це повідомив адвокат Олексій Ладін у коментарі громадському об’єднанню «Кримська солідарність», передає Радіо Свобода.

За словами адвоката, оголошення у розшук Бекірова є незаконним.

«Захист представив численні медичні документи, що він є інвалідом 1-ї групи, що він продовжує лікування в стаціонарі. На момент рішення суду, була складна епідеміологічна ситуація, були закриті кордони і Едем Бекіров як людина, що має хронічні захворювання, входив до групи ризику», – сказав Ладін.

Адвокат додав, що захист оскаржуватиме це рішення і наполягатиме на тому, що кримінальну справу щодо Бекірова необхідно припинити, оскільки відсутня можливість прибуття його підзахисного на судове засідання.

Суддя підконтрольного Кремлю Центрального районного суду Сімферополя Сергій Деменок 26 червня постановив оголосити кримськотатарського активіста Едема Бекірова у розшук.

Раніше російський суддя в анексованому Криму ухвалив «примусово доставити» Едема Бекірова на засідання 22 травня.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим 12 грудня 2018 року. Він їхав до Криму відвідати матір і родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Його підозрювали за статтею про зберігання і передачу вибухових речовин і боєприпасів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.

7 вересня 2019 року між Україною і Росією відбувся обмін, в рамках якого в Україну повернулися 35 громадян, в тому числі Едем Бекіров, який після прильоту до Києва почав тривале лікування.

У травні розгляд кримінальної справи в Криму поновили



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