У понеділок 13 липня міністр закордонних справ Греції попросить ЄС скласти список потенційних санкцій проти Туреччини у випадку порушення Анкарою територіальної цілісності Греції .

Про це йдеться в публікації Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Міністри закордонних справ ЄС зберуться в понеділок у Брюсселі на зустріч, присвячену головним чином Туреччині.

Будуть підняті всі найбільш проблемні питання у відносинах між ЄС і Туреччиною - від незаконної розвідки нафти і газу в Середземному морі до участі Туреччини у конфліктах в Лівії і Сирії.

"Ми, Греція і Кіпр, закликаємо ЄС мати список сильних санкцій на випадок, якщо Туреччина порушить суверенні права Греції і Кіпру", - заявив міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас.

Проте джерела у дипломатичних колах ЄС минулого тижня заявили, що діалог повинен стати пріоритетним напрямком на тлі все більш зухвалої поведінки Туреччини. Єврокомісія дала зрозуміти, що введення санкцій не перебуває на столі переговорів.

"Будь-який міністр, який хоче, може підняти питання про санкції. Але головна мета Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля полягає в тому, щоб отримати від держав-членів чіткий і одностайний мандат на початок діалогу з Анкарою", - заявили джерела.

Міністри також обговорять перетворення Айя-Софії, знакового колишнього візантійського собору, в мечеть.

В суботу Жозеп Боррель висловив жаль у зв'язку з рішенням Туреччини змінити статус собору Святої Софії.