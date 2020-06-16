Франція поставить в Україну 20 патрульних катерів

17:01 13.07.2020   Украина

Україна і Франція наступного тижня підпишуть угоду про постачання 20 патрульних катерів в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол Франції в Україні Етьєн де Понсен сказав журналістам на прес-конференції.

Він розповів про проекти, які перебувають на стадії практичної реалізації.

«Перший стосовно поставки 55 вертольотів виробництва Airbus Helicopters в Україну на потреби Міністерства внутрішніх справ і різних служб під його відповідальність. І по-друге, проект щодо поставки 20 патрульних катерів, про який буде офіційно заявлено з відповідною церемонією підписання вже наступного тижня», - заявив посол.

Також посол додав, що за умовами майбутнього контракту, 5 з 20 катерів будуть зроблені на українських виробничих потужностях. Він також зазначив, що філософія підходу Франції ґрунтується на тому, аби надавати якомога активніше допомогу для сходу України і постійно дбати над посиленням безпекової складової в Україні.

Як повідомлялося раніше, військово-морські сили України можуть одними з перших у світі отримати сучасний американський катер Mark VI.

 



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