Так называемый единый день закладки кораблей и подводных лодок для ВМФ России состоится 16 июля.

Об этом сообщили FlotProm два осведомленных отраслевых источника. По словам одного из собеседников издания, еще остается незначительная вероятность переноса сроков, однако даже в этом случае закладки планируют провести в июле.

Ранее на 28 апреля планировали заложить сразу шесть новых единиц для флота: два фрегата проекта 22350 на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге, две многоцелевые атомные подлодки проекта 885М (шифр "Ясень-М") на "Севмаше" в Северодвинске и два универсальных десантных корабля на заводе "Залив" в оккупированном Крыму.

Из-за эпидемии коронавируса дату перенесли.

Осведомленные источники также рассказали изданию о наименованиях новых кораблей и подлодок.



Седьмой и восьмой фрегаты второй серии проекта 22350, которые заложат на "Северной верфи", решили назвать в честь русских адмиралов Ивана Юмашева и Эмиля Спиридонова. Оба флотоводца командовали Тихоокеанским флотом, а Юмашев в 1947–1951 годах занимал пост главкома и военно-морского министра СССР.



Один из двух универсальных десантных кораблей проекта 23900 планируют назвать в честь Города-героя Севастополя. Название второго пока не раскрывали.



Две АПЛ проекта 885М назовут в честь Владивостока и Воронежа.