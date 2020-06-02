У Вірменії на місяць продовжили надзвичайний стан через коронавірус

16:30 13.07.2020   Армения

Уряд Вірменії затвердив рішення щодо продовження режиму надзвичайного стану через коронавірус ще на один місяць.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsAm.

Режим НС продовжений з 17:00 13 липня до 17:00 12 серпня. Дане рішення набирає чинності з моменту оприлюднення. У найближчі години воно пройде формальну процедуру подання в парламенті.

У Вірменії за станом за добу зареєстровано 182 нових випадки зараження на коронавірус.

В цілому на ранок 13 липня в країні зареєстровано 32 151 інфікованих на коронавірус. Фактично зараз лікуються 11 530 пацієнтів. Одужали 19 865 осіб (232 за останню добу), померли 573 пацієнти (8 за останню добу).

Нагадаємо, наприкінці червня у Вірменії реєстрували понад 700 нових хворих за добу, а кількість випадків коронавірусу в країні на 1 мільйон населення була вища, ніж у США.



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