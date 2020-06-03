В ближайшее время обвалы грунта могут произойти на побережье Гераклейского полуострова в оккупированном Севастополе.

Об этом сообщила комиссия по обследованию опасных экзогенных геологических процессов, рассказала пресс-служба оккупационного правительства города пишет издание Примечания.

Эксперты обследовали береговую линию от Херсонесского маяка до мыса Фиолент и нашли глыбу известняка весом около 20 тонн, которая оторвалась от коренного склона на пляже у мыса Лермонтова (ТСН СТ «Фиолент»). Этот участок представляет наибольшую опасность, так как верх склона уже размыт и грунт может сместиться на пляжную зону при первом же ливне. Угроза обвалов отмечается и в районе СНТ «Сатурн».

Руководство города призвало отдыхающих посещать действующие безопасные пляжи, так как для прохода к «диким» пляжам на прибрежных склонах обустраивают самодельные спуски, представляющие опасность для людей. Данные пляжи больше других подвержены обвалам и камнепадам.

В конце июня на одном из пляжей Казачьей бухты в Севастополе произошел обвал грунта массой 500 тонн. Ранее «Примечания» писали о том, что в Севастополе обнаружили четыре активных оползня. Всего же в регионе опасным геологическим процессам подвержены 119 территорий.