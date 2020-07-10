Администрация морских портов Украині и Национальный центр управления и испытаний космических средств обсудили технические возможности космического мониторинга для отслеживания случаев загрязнения Черного моря.

Руководство ГП АМПУ и Национального центра управления и испытаний космических средств обсудили возможности Центра, которые могут быть использованы Администрацией морских портов Украины в рамках выполнения своих обязанностей, в соответствии с Законом Украины "О морских портах Украины".

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию АМПУ.

В частности, на встрече обсуждались технические возможности космического мониторинга состояния морской поверхности, которые могут обеспечить предупреждение, своевременное выявление и отслеживание случаев загрязнения Черного моря, как в акваториях морских портов Украины, так и на подходах к ним.

Кроме того, обсуждались вопросы повышения уровня безопасности мореплавания и навигации на Черном и Азовском морях.

Встреча состоялась в Одессе рамках Соглашения о научно-техническом сотрудничестве между ГП АМПУ и Национальным центром управления и испытаний космических средств.