Администрация морпортов планирует проводить мониторинг состояния акватории портов из космоса
|15:45 13.07.2020
|Украина
Администрация морских портов Украині и Национальный центр управления и испытаний космических средств обсудили технические возможности космического мониторинга для отслеживания случаев загрязнения Черного моря.
Руководство ГП АМПУ и Национального центра управления и испытаний космических средств обсудили возможности Центра, которые могут быть использованы Администрацией морских портов Украины в рамках выполнения своих обязанностей, в соответствии с Законом Украины "О морских портах Украины".
Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию АМПУ.
В частности, на встрече обсуждались технические возможности космического мониторинга состояния морской поверхности, которые могут обеспечить предупреждение, своевременное выявление и отслеживание случаев загрязнения Черного моря, как в акваториях морских портов Украины, так и на подходах к ним.
Кроме того, обсуждались вопросы повышения уровня безопасности мореплавания и навигации на Черном и Азовском морях.
Встреча состоялась в Одессе рамках Соглашения о научно-техническом сотрудничестве между ГП АМПУ и Национальным центром управления и испытаний космических средств.
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