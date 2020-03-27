МИД Турции осудил провокацию ВС Армении против Азербайджана

15:30 13.07.2020   Турция

МИД Турции выступил с заявлением, в котором осудил обстрел Вооруженными силами Армении территории Товузского района Азербайджана.

«Решительно осуждаем атаку ВС Армении на Товузский район Азербайджана. Выражаем соболезнования народу и правительству дружественного и братского Азербайджана в связи с гибелью военнослужащих азербайджанской армии, желаем скорейшего выздоровления раненым», - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства, передает Анадолу.

В ведомстве отметили, что действия ВС Армении являются очередным проявлением агрессивного национализма со стороны Еревана.

Подчеркнуто, что отражение атаки азербайджанской армией представляет собой наглядный пример того, что агрессивная политика Армении не останется без ответа.

В МИД указали, что провокация Армении направлена на то, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от факта продолжающейся на протяжении многих лет незаконной оккупации Арменией являющегося азербайджанской землей Нагорного Карабаха и прилегающих территорий Азербайджана. Отмечено, что тем самым, Армения «пытается внести новые измерения в конфликт и воспрепятствовать его политическому урегулированию». В Анкаре выразили уверенность, что такого рода попытки армянской стороны не увенчаются успехом.

В МИД Турции призвали армянскую сторону «отказаться от такой опасной тактики, действовать рационально и выбрать правовой путь».

Отмечено, что проявление авантюристических амбиций, превышающих собственные возможности, представляет собой самое большое препятствие на пути к миру и стабильности в регионе.

В МИД выразили надежду, что попытки Армении оправдать агрессию не будут приняты международным сообществом ни при каких обстоятельствах.

«Турция и впредь будет использовать все свои возможности для поддержки Азербайджана в его борьбе за свою территориальную целостность», -подчеркнули в МИД Турции. 



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