Радіостанції військового призначення ASELSAN PRC-9651 виробництва Туреччини, а також радіостанцій VRC-9661 та PRC-9661, якими оснащуються Збройні сили України, відповідають усім вітчизняним вимогам щодо криптографічного захисту інформації з обмеженим доступом.

Такий позитивний експертний висновок видала адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації після завершення тематичних досліджень, повідомляє ресурс «Діфенс Експрес», пише група Інформаційний спротив.

Держспецзв’язку відповідає за формування та реалізацію державної політики у сферах криптографічного та технічного захисту інформації, кіберзахисту, телекомунікацій у розвитку державної системи урядового зв’язку.

Відтак, уся закордонна чи вітчизняна техніка чи розробки, які застосовуються у силових відомствах, мають пройти детальну технічну перевірку, аби переконатися, що інформація, яке буде поширюватися у мережах, є надійно захищеною.

Тематичні дослідження радіостанцій ASELSAN, які використовуються в українській армії, у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України тривали понад півтора року.

Йдеться про використання турецьких радіостанцій для передачі інформації з рівнем доступу «ДСК» (для службового користування) у системах зв’язку ЗС України. Для перевірки, відповідно до вимог сертифікації, були передані необхідні програмні продукти та документи щодо алгоритмів шифрування.

Далі розглядається можливість сертифікації радіостанцій для передачі інформації з рівнем доступу «Т» — «таємно».

Якщо в цьому буде потреба, то це, серед іншого, може передбачати доступ до процесору радіостанцій і можливості його самостійного програмування і перепрограмування, а також «заливки» алгоритмів шифрування української розробки.

УКХ-радіостанції від компанії АSELSAN з 2016 року закуповуються для оснащення української армії. За контрактами з Міністерством оборони України до Збройних сил України – насамперед для бригад Сухопутних військ — поставлено декілька тисяч виробів компанії ASELSAN.

Йдеться про лінійку радіостанцій для забезпечення стійкого зв’язку в УКХ діапазоні 30-512 МГц. Це зразки VRC-9661 (потужністю 10 Вт та 50 Вт), ручна радіостанція PRC-9651 (5 Вт) та солдатська радіостанція PRC-5712 (125 мВт).

Всі вони розроблені відповідно до стандартів НАТО (зокрема, STANAG 4024 та STANAG 4246) і забезпечують користувачам як безперешкодний зашифрований голосовий зв’язок, так і одночасну передачу даних з використанням можливостей мережі AdHOC.

Радіостанції АSELSAN, що закуповуються в інтересах Збройних Сил України, належать до сучасного сімейства засобів зв’язку, побудованих на основі технології software-defined radio (SDR). Завдяки програмному забезпеченню, вони можуть використовувати різні форми радіохвиль – задля розширення функцій з урахуванням нових вимог користувачів.

SDR-можливості особливо важливі для військового зв’язку, де в режимі реального часу потрібна підтримка різноманітних радіопротоколів. Одним з прикладів застосування технології SDR стало запровадження у радіостанціях ASELSAN для ЗСУ режиму DMR (Digital Mobile Radio).

Він забезпечив взаємодію підрозділів, оснащених радіостанціями Aselsan з тими підрозділами, що використовують засоби зв’язку Motorola. Ця функція забезпечує взаємодію в закритому режимі з шифруванням AES 256.