Экспортные доходы российского «Газпрома» рухнули до минимума за 18 лет

14:45 13.07.2020   Россия

Весна и лето 2020 года, вероятно, войдут в историю «Газпрома» как самый «черный период» с начала 21-го века.

Еще ни разу в своей истории компания, обладающая монопольным правом на экспорт российского трубопроводного газа, не переживала настолько резкого сокращения доходов от продажи сырья за рубеж, пишет finanz.ru.

По итогам второго квартала «Газпром» заработал на внешних рынках 3,5 млрд долларов, сообщил ЦБ РФ в предварительной оценке платежного баланса за апрель-июнь.

По сравнению с первым кварталом экспортная выручка компании упала вдвое, в годовом выражении - почти в 3 раза, а если сравнивать с показателями «тучных» 2010х - то в 5 раз. Последний раз настолько мало на экспорте, согласно статистике ЦБ, «Газпром» зарабатывал в 2002 году.

По компании ударили пандемия коронавируса, обвалившая спрос, самая теплая за столетие зима, после которой в хранилищах остались рекордные излишки газа, а также приток дешевого СПГ из США, Катара и Африки.

В мае спотовые цены на крупнейших газовых хабах Европы - голландской площадке TTF и британской NBP - падали ниже внутрироссийских: газ с поставкой на следующий день можно было купить по 40-45 долларов за тысячу кубометров.

«Газпрому» удавалось удерживать свои цены выше, продавая газ с большой отсрочкой поставки - на ближайшую зиму или следующий год. Но пожертвовать пришлось долей рынка: к началу июня поставки российского газа в ЕС падали на 25% год к году.

Поставки СПГ в мае выросли на 9,4%, а импорт норвежского газа, хотя и снизился, но значительно меньше - на 12%, или 1 млрд кубометров.

Главной головной болью стала Турция, некогда второй после Германии крупнейший клиент «Газпрома». Поставки на турецкий рынок рухнули в 7 раз. В мае «Газпром» остановил трубопровод «Голубой поток» и, как сообщили Reuters российские и турецкие источники, он до сих пор стоит пустым.

В июне «Газпром» увеличил поставки: падение год к году замедлилось с 25% до 11%, пишут в мониторинге эксперты «Сколково». Но в результате продавать газ пришлось в убыток.


 Средняя экспортная цена упала до 94 долларов за тысячу кубометров. Это ниже точки рентабельности «Газпрома», которому нужно около 100 долларов, чтобы «выйти в ноль», подсчитал «Интерфакс». При себестоимости добычи всего 13 долларов, «Газпром» платит 14 долларов в виде НДПИ, 27 долларов стоит транспортировка по России, минимум 20 долларов - прокачка до целевых рынков Европы. Получается 70 долларов за тысячу кубов, к которым надо добавить экспортную пошлину (30%).

«Точка безубыточности - это цена, которая покрывает операционные издержки, то есть расходы на добычу, транспортировку, НДПИ и экспортную пошлину. Но часть этих издержек по сути фиксированные, снизить их нельзя. Это, например, расходы за транзит через Украину. Поэтому даже при текущих ценах, которые ниже $100, Газпрому может быть выгоднее продолжать поставлять газ», - говорит аналитик Fitch Дмитрий Маринченко.

Уже в прошлом году при ценах выше 200 долларов «Газпром» был убыточен с точки зрения денежных потоков: расходы на капитальные стройки оказались на 180 млрд рублей больше поступлений на счета от операционной деятельности.

В этом году дыра в бюджете «Газпрома» может достичь 10 млрд долларов. Такую сумму, по оценке Fitch, компании придется занять на рынке, чтобы покрыть отрицательный денежный поток.



Ще на цю тему:

14:30 09.07.2020
Трубоукладчик «Фортуна» ушел в обратную от «Северного потока - 2» сторону
11:40 29.06.2020
“Газпром” отправил в Германию трубоукладчик с инфицированными COVID-19 моряками – СМИ
09:00 19.06.2020
«Газпром» решил судиться с Германией из-за решения по Nord Stream 2
17:45 17.06.2020
МИД Польши: “Северный поток-2” является особой угрозой для стран Европы
08:15 11.06.2020
Российский «Газпром» сдает европейский рынок газа
17:30 03.06.2020
Северный поток-2: Польша грозит Газпрому штрафом в 50 млн евро
17:00 26.05.2020
Транзит газа из РФ в Европу через Польшу остановлен - данные Gascade
08:50 20.05.2020
Дооснащение российского трубоукладчика «Академик Черский» не хотят страховать
20:00 18.05.2020
Труба в никуда: Ни одна страна ЕС не поддержала «Северный поток-2»
12:30 18.05.2020
Нефтегазовые доходы бюджета России рухнули на 40%
12:00 18.05.2020
Польша закрыла вентиль: Транзит российского газа в Германию рухнул почти в 2 раза
14:15 15.05.2020
Німеччина не робитиме винятків із газової директиви ЄС для Nord Stream 2
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:15 13.07.2020
Азербайджан та Вірменія повідомили про зіткнення на кордоні. Є загиблі
16:45 03.07.2020
В Азербайджане до 20 июля продлили жесткий карантин, в Баку закроют метро
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:40 13.07.2020
Тисячі болгар вимагали відставки уряду
09:00 13.07.2020
Президент Болгарії закликав уряд і генпрокурора піти у відставку
12:44 10.07.2020
Президент Болгарії очолив антиурядовий протест після арешту своїх помічників
20:30 09.07.2020
Болгарію та Хорватію допустять до першого етапу вступу в єврозону – ЗМІ
Всі новини країни
Греция Греция
16:41 10.07.2020
В Афінах сталися сутички під час акції проти закону про демонстрації
15:15 10.07.2020
Окупанти розповіли про наповнюваність водосховищ дощами
09:45 08.07.2020
У Греції знову зареєстрували нові випадки COVID-19, більшість - у туристів
16:51 06.07.2020
Греція відновить прямі рейси до Британії з 15 липня
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:30 13.07.2020
ЮВО: Активная фаза совместного учения прошла в Абхазии с участием российских военнослужащих и ВС Абхазии
12:00 13.07.2020
ЮВО: 3, 5 тысячи российских военных приняли участие в учениях в Южной Осетии
10:00 13.07.2020
Громадянина Грузії викрали та поранили проросійські сепаратисти
19:00 09.07.2020
ЮВО: Российские военные и ВС Южной Осетии выдвинулись в районы проведения совместных учений
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:45 10.07.2020
ЦВК Молдови перейде на спецрежим роботи: заразився співробітник
19:45 03.07.2020
Пророссийский президент Молдовы будет добиваться досрочных парламентских выборов
20:30 02.07.2020
Проросійський Додон може програти на виборах президента Молдови – рейтинги
11:40 01.07.2020
У Молдові визнали неконституційними високі штрафи за порушення карантину
Всі новини країни
Россия Россия
14:45 13.07.2020
Экспортные доходы российского «Газпрома» рухнули до минимума за 18 лет
13:20 13.07.2020
Під час катастрофи літака Ан-2 в РФ загинула людина
12:45 13.07.2020
В Москве из радиоактивного могильника сливали отходы под ж/д станцию / Фото
10:45 13.07.2020
Германия призвала ЕС ввести беспрецедентные санкции против России
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:41 10.07.2020
Колишній радянський аеродром в Румунії може стати базою ВПС НАТО на Чорному морі - ЗМІ
17:47 08.07.2020
В Румунії підтвердили рекордні 555 випадків коронавірусу
17:51 30.06.2020
Румунія планує скасувати спецпенсії для посадовців, засуджених за корупцію
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
Всі новини країни
Турция Турция
09:15 13.07.2020
Всесвітня рада церков закликала Ердогана переглянути рішення по Святій Софії
17:41 10.07.2020
Суд Туреччини дозволив перетворити Собор Святої Софії на мечеть
11:44 10.07.2020
Представник Ердогана про передачу собору Святої Софії під мечеть: це не заважатиме туристам
18:15 09.07.2020
США включат Кипр в военную программу
Всі новини країни
Украина Украина
15:15 13.07.2020
Цифрові турецькі радіостанції ASELSAN для ЗСУ пройшли перевірку Держспецзв’язку
15:00 13.07.2020
Оккупанты признли, что реконструкция Воронцовского дворца сорвана
14:30 13.07.2020
Міністри оборони України та Туреччини обговорили ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні
14:15 13.07.2020
Оккупанты озвучили проект подачи воды из Кубани в Крым по дну моря
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд